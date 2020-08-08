Зрада – це один з найсильніших ударів в стосунках. За статистикою, близько 40-60% чоловіків зраджували своїм дружинам чи дівчатам. Однак є випадки, коли не зовсім обов’язково, аби у чоловіка була інша обраниця. Деякі речі просто вказують на те, що він не зацікавлений у вас.

Якщо ви помітили, що щось змінилося у ваших стосунках, і не можете зрозуміти, що пішло не так, придивіться уважніше до свого чоловіка, пише Ukr.Media.

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Він постійно кудись пропадає

Коли чоловік щиро закоханий у жінку, то увесь свій вільний час він хоче проводити лише з нею. Навіть, якщо на роботі стаються якісь негаразди, він про них попередить та скаже, що зайнятий. Під час важливих зустрічей він зможе на декілька хвилин відійти, аби подзвонити, або написати повідомлення.

Якщо ж чоловік не відповідає на повідомлення, дзвінки, не з’являється в соцмережах, то це вже тривожний знак. Він говорить про те, що жінка для чоловіка не важлива.

Він скасовує та переносить зустрічі

Якщо у нього немає часу на вас, то це теж означає, що в нього є справи важливіші, ніж ви. У здорових стосунках все буває навпаки: чоловік переносить та відкладає зустрічі лише заради того, щоб побачитися з жінкою.

Також зверніть увагу на те, як він кличе вас на побачення. Якщо це стається раптово, без попередження, це привід насторожитися. Наприклад, він телефонує ввечері і каже: "Пішли на концерт, у мене є квитки". Можливо, це приємний сюрприз. Але регулярні раптові зустрічі часто означають, що інша жінка з якоїсь причини не погодилася йти на побачення, а йому все ж хочеться з кимось провести вечір.

Він не впускає вас у своє коло

Не впускати у своє коло оточення вигідно в тих випадках, коли чоловік дуже активний в знайомствах та бачиться з кількома жінками одночасно. Він не знайомить таких жінок з друзями. В такому випадку жінки можуть бути для нього запасним варіантом.

За словами експертів, треба з таким чоловіком просто поговорити без звинувачень і негативу. Просто розставте всі крапки над "і".

Ініціатор зустрічей – ви

Не завжди треба бити тривогу після того, як жінка кличе чоловіка на побачення. В сучасному світі це не вважається поганим тоном. Однак, якщо ви будете постійно кликати свого партнера на зустрічі, а він не проявлятиме ніякої ініціативи, то це означатиме, що в нього щодо вас немає жодних планів. Можете сміливо розлучатися з таким чоловіком.

Він не готовий вкладатися

Якщо чоловік не купує квитки в кіно, не оплачує вечерю в ресторані, не платить за таксі, чи не відвозить вас на своєму авто додому, то це поганий знак. Якщо він не робить ніяких знаків уваги, до прикладу, не дарує квіти чи не робить подарунки, навіть мінімальні, то це свідчить про його низьку зацікавленість вами.

Як розв’язати цю проблему?

Не ходіть кругами, знайдіть можливість зустрітися з ним та про все поговорити. Без жодного негативу, в спокійній обстановці просто скажіть йому, що вас не влаштовує в таких стосунках.

Після цього зверніть увагу на те, що чоловік скаже. Відповідь повинна бути виразною, партнер повинен дивитися в очі і не шукати дурних відмовок.

Дуже багато жінок бували на такому місці. Кожна хоча б раз відчувала себе другим номером. Потрібно пам'ятати про те, що це не показник того, що щось не так із зовнішністю або характером. Ймовірно, це просто не ваш чоловік, або ж він ніяк не може визначитися з ким йому варто бути.