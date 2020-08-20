Природно, що тривалі щасливі стосунки завершуються шлюбом. Проте далеко не кожен чоловік готовий до одруження після кількох років зустрічань. Аби зрозуміти, чи бачить він у вас дружину, достатньо почути від нього відповідь на 10 запитань.

Безліч жінок мріють про розкішне весілля ще з дитячого віку, приміряючи мамині весільні туфлі чи білу сукню. Якщо вони вже готові стати нареченою й будувати сім'ю зі своїм обранцем, то чоловіки часто не наважуються освідчитися коханій. Одні натякають на майбутнє одруження, а інші й взагалі уникають розмов про шлюб. Видання YourTango підготувало 10 запитань, які допоможуть вам зрозуміти, чи отримаєте ви заповітну каблучку від того, без кого вже не можете уявити своє життя.

До теми Що треба зробити хлопцям, щоб перестати ревнувати свою дівчину: три прості кроки

Оберіть вдалий час для розмови, аби ви могли почути відверте пояснення, а не відповідь похапцем. Зауважте, якщо ваш обранець намагається змінити тему або ігнорує запитання, швидше за все, шлюб з вами його не цікавить. Якщо ж він без вагань відповідає "так", то його наміри щодо вас серйозні.

Ти надовго бачиш себе поряд зі мною?

Якщо він відповість "так", будьте певні, він вас не відпустить й розцінює ваші стосунки як довготривалі. Якщо юнак вагається – це не надто гарний знак.

Як ти ставишся до шлюбу?

Якщо він проти одруження, він ніколи не освідчиться вам. Кінець історії.

Більшість твоїх друзів одружені?

Чоловіки схильні підтримувати позицію своїх друзів. Якщо його товариші одружені, а він – ні, ймовірно, він буде прагнути змінити це якнайшвидше.

Ти плануєш одружитись?

Так, наскільки пряме запитання може здатись дурістю, проте якщо він відповість, що не мріє про дружину, це виявиться щирою правдою. Якщо він категорично проти шлюбу, він ніколи не буде вашим чоловіком.

У якому віці ти хочеш одружитися?

Поставте це запитання лише тоді, коли почуєте схвальну відповідь на попереднє. Інакше хлопець легко розсекретить ваш задум й поцікавиться, для чого ви порушили цю тему, або відповідатиме так, щоб задовольнити ваші очікування.

Ти хочеш мати дітей?

Більшість чоловіків, які хочуть мати дітей, також зацікавлені у шлюбі. Якщо він зізнається, що мріє про малюка від вас, він, ймовірно, за крок до освідчення.

Ти бачиш мене хорошою дружиною?

Якщо він не може відповісти "так", вам потрібно негайно переосмислити ці стосунки, які, швидше за все, не мають майбутнього. Чоловіки знають завчасно, чи буде жінка хорошою дружиною, тому якщо він невпевнений у цьому, він лише витрачає ваш час і використовує вас.

Хотів би ти поїхати у відпустку разом?

Чоловіки, які налаштовані на одруження, завжди мають спільні плани на далеке майбутнє. Тому якщо свою відпустку за кілька місяців він обговорює з вами й розглядає варіанти спільного майбутнього відпочинку, то він налаштований серйозно.



Освідчення / Фото з відкритих джерел

Ти хочеш зростати і розвиватися зі мною?

Шлюб – це ріст, і хлопець, який прагне одружитися, це знає. Якщо він не шукає когось, з яким хоче рости й досягати нових висот, це не надто хороший знак.

Хочеш з'їхатися зі мною?

Коханий, який налаштований на шлюб та створення сім'ї, не матиме жодних але, щоб жити разом зі своєю дівчиною. Натомість той, хто не налаштований на весілля, матиме десятки причин, щоб не з'їжджатися з вами.