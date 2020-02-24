Як 15-річний хлопець став наймолодшим бухгалтером Великої Британії та відкрив свій бізнес

Житель Лондона Ранвір Сінгх почав кар'єру в 12-річному віці, а коли йому виповнилося вже 15, він заволодів власним бізнесом і допомагає встати на ноги таким же молодим талантам.

Хлопчик вирішив стати бухгалтером ще коли йому було 10 років. Тому записався на онлайн-курси з бухгалтерського обліку та через два роки став справжнім професіоналом, передає видання Mirror.

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Ранвір досі ходить до школи та має хороші оцінки, але у вільний час, замість того, щоб гуляти або розважатися, він працює. На його рахунку вже понад 10 клієнтів, які платять йому по 10-12 фунтів на годину (близько 400 гривень).

Хлопчик консультує людей з питань бізнесу, веде їх бухгалтерію і роздає цінні і дуже корисні поради про те, як грамотно поводитися з інвестиціями.

Батьки Ранвіра працюють в будівельному бізнесі: батько проєктує житло, а мати займається його збутом. Тому у них є власний сімейний офіс. Саме в цьому будинку хлопчикові виділили приміщення, в якому він працює і заробляє.



Ранвір з мамою / Фото Mirror

Сам він зізнається, що багато клієнтів, дізнавшись його вік, сильно дивуються. Вони просто не вірять в те, що настільки молода людина може давати настільки слушні і значущі поради.

Мета хлопця – створити власну бізнес-імперію. Оскільки його батьки є будівельниками, він хоче інвестувати власні кошти саме в нерухомість і заробляти на цьому.

Також Ранвір вважає, що навіть коли стане мільйонером (що хлопець планує зробити до 25 років), він не перестане допомагати людям. Він завжди буде відкритий для нових талантів, які тільки починають пробувати себе в ролі бізнесменів.



Ранвір Сінгх став наймолодшим бухгалтером Великої Британії / Фото Mirror

Зазначимо, що Ранвір був лауреатом премії "Технічний бізнес року" на конкурсі Ultra Education Kids Business Awards у 2017 році і навіть створив власне програмне забезпечення для відстеження рахунків своїх клієнтів.

"Я вирішив заснувати свій бізнес, тому що зрозумів, що він буде затребуваний на ринку. І так, я не планую поступати в університет. В даний час я проводжу весь свій вільний час, займаючись бізнесом", – додав хлопчик.