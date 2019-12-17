Як 30-секундна звичка може покращити стосунки

Інколи буває так, що стосунки між парою з часом можуть погіршуватися через певні недоліки, яких раніше хтось міг не помічати. Але не поспішайте залишати свого партнера, бо це можна виправити всього лиш однією легкою вправою щодня.

Для цього вам варто знову побачити у своєму коханому/ній всі ті хороші якості, які вас і привабили. Адже тоді ви бачили лише хороше і могли не помічати недоліків один одного, передає видання "Психологія сьогодні".

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Проте, коли ви приділяєте увагу негативним речам, це буквально гальмує вашу здатність бачити позитивні речі і навпаки – чим більше ви почнете приділяти увагу речам, які вам подобаються у партнері, тим більше ви почнете бачити того, в кого закохалися одразу.

Тому ось проста вправа, яка допоможе вам покращити стосунки:

Візьміть клаптик паперу і ручку. Зручно влаштуйтеся, закрийте очі та згадайте, яким був ваш партнер на початку стосунків. Запишіть те, як ви тоді почувалися.

Потім запишіть у список усі хороші якості, які вам сподобалися у партнері, коли ви вперше познайомилися. Використовуйте якомога більше деталей.

Перш ніж лягти спати, допишіть до списку три речі, які вам сподобалось у ньому/їй сьогодні. Вранці прочитайте список.

Щодня додавайте до свого списку три нові пункти, які вам подобаються у партнері, щоб цей список збільшувався.

Робіть це щодня протягом 30 днів.

Це не повинні бути великі речами, можете писати будь-що: до прикладу, "мені подобається, що він тримав двері в ліфті відчиненими", або "мені подобається, що вона не розгубилася сьогодні" тощо.



Щодня виписуйте хороші якості партнера / Фото "МедикФорум"

Як ця вправа покращить ваші стосунки? Чим більше часу ви щось витрачаєте на роздуми, тим активніше воно буде у вашому психічному просторі і так ви зможе легко згадувати про такі хороші якості партнера.

Тобто перше, що вам спадає на думку, це не його дратівливі звички, а позитивні риси, які ви постійно "прокручуватимете" в голові. Адже ваша увага безпосередньо пов'язана з тим, що ви відчуваєте.