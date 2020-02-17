Як 4 сестрам вдається керувати сімейним бізнесом – найстарішою пивоварнею Америки

Yuengling – найстаріша сімейна пивоварня в Америці, що виробляє більше 2 мільйонів барелів (бочок) пива щорічно. Нині компанією керують 46-річна Дженніфер Юенглінг, 43-річна Деббі Юенглінг, 42-річна Венді Юенглінг, та 39-річна Шеріл Юенглінг. Сестри вирішили продовжити сімейний бізнес та поділилися власними порадами, як ефективно працювати з ріднею.

Жінки працюють разом на Американській крафтовій пивоварні DG Yuengling & Son, яка працює з 1829 року, передає видання Forbes.

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"Ми виросли в бізнесі. Щодня нас надихають попередні покоління, їхня наполеглива праця та стійкість. Але ми, як наступне покоління, зосереджені та щиро радіємо майбутнім можливостям нашої компанії", – сказала Венді

Їхнє пиво продається у 22 штатах, зокрема Yuengling Traditional Lager складає 80-85% усіх продажів компанії. Їх тато Дік все ще керує компанією, але чотири сестри взяли на себе більше обов'язків.

"Ми поверталися до бізнесу в різний час, але ми разом працюємо тут з 2004 року. Це чудово, тому що всі ми маємо різні сили, навички та посади, але ми добре співпрацюємо", – каже Деббі Юенглінг.



Сестри керують сімейною пивоварнею у США / Фото mensjournal

Чому на логотипі компанії орел? За словами Дженніфер, коли їх пра-пра-прадід заснував пивоварню в 1829 році, її називали Eagle Brewery (Eagle – з англ. орел). Проте ця пивоварня згоріла через два роки, і коли вона відбудувалася, прадід перейменував її в Юенглінг (Yuengling). Але сестри вирішили залишити орла.

Поради для ведення сімейного бізнесу

Щоб успішно співпрацювати та спілкуватися, кожна з жінок підходить до бренду по-різному. Тому вони вирішили поділитися своїми найкращими порадами.

Слухайте і поважайте думки інших

"Ми з сестрами часом по-різному дивимося на речі і навчилися кидати виклик один одній у всіх аспектах бізнесу. Але найголовніше – ми знаємо, коли слухати одне одного, наших співробітників і наших лояльних споживачів ", – каже Дженніфер.

Вчіться з минулого, орієнтуйтеся на майбутнє

"У нас є багата історія – найстаріша пивоварня Америки, але ми не забуваємо про те, що буде далі, і нам важливо зберегти бізнес здоровим для наступних поколінь після нас, щоб досягти успіху", – каже Венді. Вона розповіла, що кожне попереднє покоління Yuengling Brewing залишило свій слід у бізнесі.

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Працюйте наполегливо і будьте стійкі

"Це нормально – працювати і любити свою роботу одночасно. Пивна індустрія – це цікавий бізнес, але кількість часу, відданість та наполеглива праця, яку ми всі вкладаємо, є абсолютно серйозною", – каже Деббі.

Жінки наголосили, що успіх сімейного бізнесу є протягом майже 190 років завдяки відданості господарів, тому вони будуть продовжувати робити все, аби члени сім'ї пишалися компанією.

Тримайте сім’ю в центрі всього, що ви робите

"Важко іноді залишати свою роботу на пивоварні, але наприкінці дня в центрі уваги є сім'я. Бренд є буквально нашою сім'єю. Ми набагато більше, ніж просто шість поколінь Yuengling", – каже Шеріл.



Найстаріша пивоварня Америки Yuengling / Фото cheersonline

Це нормально – не погоджуватися

"Різноманітність думок – це те, що підтримує сімейний бізнес сильним і стимулює співпрацю. Як і всі родини, ми маємо частку розбіжностей. Ми любимо пишатися тим, що розвиваємося і вчимося не лише одне від одного, а й від нашого тата", – відповіла Дженніфер.

За її словами, їх тато був власником п’ятого покоління вже понад 30 років і відіграв важливу роль у тому, щоб провести сімейну пивоварню через таку величезну траєкторію зростання.