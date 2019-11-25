Як батькам порозумітися з підлітком: поради психолога

Батьки не завжди можуть порозумітися зі своєю дитиною, проте особливим випробуванням для всієї сім'ї є її перехідний період. Адже в підлітковому віці батьки вже не є авторитетом для свого чада, тож просто насварити дитину за якісь вчинки не вийде, бо вона аналізує ваші дії та слова.

"Дуже швидко наші маленькі зефіроньки перетворяться в колючих кактусів. Діти починають підвищувати голос, грубіянити, вести себе по-іншому, до чого ми ще не звикли", – розповіла психологиня Анна Кушнерук для видання Tochka.net. Тож, як зробити так, щоб максимально полегшити етап дорослішання, – читайте у матеріалі.

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Як каже психологиня, для початку батьки мають розуміти, що в цей період дитина зазнає гормональних змін: зокрема, хлопчики відчувають сплеск тестостерону, а дівчатка – естрогену. Так, хлопці можуть відчувати напади спонтанної агресії, а дівчата часто ображаються та плачуть. А найчастіше головним стимулом прийняття рішень стає роздратованість.



Не змушуйте дитину до розмови, для підліткового віку є нормою, що дитина стає закритою

Анна запевняє, що батьки перестають бути авторитетом, а самі підлітки починають критично мислити. "Дитині потрібно розвивати соціальний мозок. Це її спосіб спілкування з однолітками. Якщо дитина не вийде з сім'ї і не почне думати власними мізками, вона назавжди залишиться маминою донькою або синочком", – каже психологиня.

Поради батькам, як порозумітися з підлітком:

Ні в якому разі не порівнюйте дитину з іншими: ні з собою в їх віці, ні з однолітками. За словами психолога, будь-яке порівняння для дитини хворобливе, адже вона ще не знає, ким є сама.

Не потрібно нав'язувати дитині свої бажання, як єдині та найправильніші. Вона повинна мати власну думку і відстоювати її.

Ніколи не критикуйте зовнішність своєї дитини. Адже, якщо в неї в підлітковому віці змінюється зовнішність, то для дитини це може бути дуже травматично.

Зазвичай, підлітки не хочуть, щоб батьки знали про їхні пікантні розмови з друзями, обговорення симпатій чи бажань. Якщо ваша дитина стала закритою або грубою, поспостерігайте. Це може бути стандартна поведінка для підлітка.

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Звичайно, ви можете відгородити свою дитину від якихось проблем. Але, щоб діти чогось навчились і подорослішали, вони мають робити помилки і самим вирішувати їх. А щоб дитина не відчувала себе "лузером", батьки мають ділитися свої досвідом падінь та злетів.