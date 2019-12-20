Як батькам зберігати спокій під час стресових ситуацій

Всі батьки стикалися з ситуаціями, коли дитина не слухала їх, ображалася або просто не переставала робити щось неприйнятне. Тому часто мама і тато можуть кричати на дитину, що тільки погіршує ситуацію.

Як же зберігати спокій в цих стресових батьківських ситуаціях – розповів психолог Марк Брекетт виданню Mind Body Green.

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Не ведіть розмову в розпал ситуації

Якщо ваша дитина щось зробила, до прикладу, розбила тарілку, то не починайте одразу кричати на неї. Психолог запевняє, що розмови для вирішення конфліктів не повинні відбуватися в самий розпал стресової ситуації.

"Поки ви не заспокоїтесь та не розслабитеся, ви насправді не зможете дійти до справді логічного вирішення проблеми", – каже спеціаліст. Натомість Брекетт рекомендує проводити розмову з дитиною відверто і коли ви вже заспокоїлися.

Створіть можливість для "паузи"

Кожного разу, коли ви опиняєтесь у напруженій ситуації, психолог рекомендує взяти "мета-момент" (паузу). Тому краще зробіть перерву і обговоріть цей випадок, до прикладу, за вечерею.

Він описує цю паузу як "натискання на гальма та відхід від часу". На практиці це означає, що коли ви відчуваєте, що ось-ось "вибухнете", ви повинні стриматися і зачекати декілька хвилин, а потім обдумати стресовий момент. Прийміть цю ситуацію як досвід, це зможе допомогти вам управляти емоціями наступного разу при схожій ситуації.



Не сваріть дитину одразу, охолоньте / Фото Twitter

Приділіть деякий час, думаючи про вашу реакцію на ситуацію

Як ви зазвичай реагуєте на стресову ситуацію? Ви схильні висловлювати своє розчарування, стукаючи дверима, кулаком по столу чи спокійно тихим голосом відповідаєте?

Щоб реагувати спокійно, як радить психолог, уявіть себе режисером і скажіть: "Так, останні 10 разів я був розлючений чи розчарований чи піддався стресу. Які були мої автоматичні способи боротьби зі своїми емоціями?" Коли ви знаєте свої шаблони (реакції на типові ситуації), вам буде легше розпізнати себе, коли ви піддалися стресу, і набагато простіше прийняти ту паузу, яка вам потрібна, щоб керувати своїми емоціями.

При стресі робіть глибокі вдихи

Дихання – це зцілюючий засіб для мозку, що отримав стрес. Бреккет пояснює, що глибокий, повільний вдих активізує вашу нервову систему, що знизить вашу емоційну напругу.

Якщо ви навчитеся не реагувати різко на стресові ситуації, зробите паузу і глибоко вдихнете, ви зможете кардинально змінити свій спосіб реагування навіть у найскладніших моментах.