Як батькам зблизитися зі своєю дитиною: поради

За словами психологів, якщо допомагати дитині правильно, ви можете зблизитися з нею і розвинути у неї сильний характер. Коли батьки прислухаються до почуттів дитини, то вона, що відчуває, що її розуміють і стає більш впевненою у собі.

Саме відображення і визнання почуттів дитини заспокоює її і зближує з батьками. У такому емоційному стані вона краще сприймає підтримку і поради батьків. Окрім того, можете сказати їй: "Я знаю, що тобі боляче і ти відчуваєш себе самотньо. Я завжди буду поруч". Про це повідомила видання Childdevelop.

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Адже з підтримкою батьків дитина може знайти спосіб впоратися зі своїми труднощами. Також психологи стверджують, що безпечна прихильність дитини до батьків допомагає їй уникнути депресії і тривожності.

Розуміння батьків повинно бути таким:

Емоційна реакція і самосвідомість

Це коли батьки намагаються відчути те, що відчуває дитина, і при цьому залишаються батьками. Якщо ви втратите самовладання і почнете сварити, це не допоможе впоратися з ситуацією, а тільки посилить її.

Здатність побачити ситуацію з точки зору дитини

Не варто нав'язувати дитині свою точку зору, спробуйте зрозуміти її позицію. Наприклад, фраза: "У мене ніколи не було кращої подруги, але я в порядку" – це не допоможе, тому що вона заперечує почуття дитини.



Покажіть дитині, що ви її розумієте / Фото B17

Емоційна регуляція

Ставлячи себе на місце дитини, потрібно зрозуміти її почуття. До того ж, батькам не варто дозволяти брати верх емоціям, які переживає дитина. Їх завдання – спокійно і з співчуттям повідомити дитині, що вони розуміють її почуття.

Розуміння ситуації

Батьки повинні пам'ятати про труднощі, з якими зіткнулась дитина. Допомогти своєму чаду, яке відчуває неприємні почуття, дуже важливо. Але ви повинні це робити так, щоб дитина не почала думати, що всі їй щось винні. Співпереживання й емпатія – хороший спосіб зберегти близькість з дитиною, зміцнити її характер і почуття власної гідності.