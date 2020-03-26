Як батьки по всьому світу займають своїх дітей вдома: корисні поради та веселі фото

Під час поширення коронавірусу життя перестало бути нормальним: люди більше не їздять на роботу, вони не можуть завезти дітей до школи та навіть обмежують прогулянки на вулиці. Але для батьків одна з найбільших змін – це, мабуть, постійне перебування дітей вдома.

Тому сім’ї різних куточків світу поділилися з виданням HuffPost власними порадами, як їм вдається подолати карантин та зайняти дітей вдома.

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Відокремлюйте будні дні від вихідних

Головний редактор HuffPost France Джеффрой Клавел на час карантину працює вдома з двома дітьми – 10-річною Євою та п'ятирічним Натанаїлом.

"Ритуали важливі, і діти потребують їх більше уваги, ніж будь-коли, коли їхній розпорядок дня такий ненормований. Ми з дружиною підписали "контракт" з нашими дітьми, визначаючи години, коли всі повинні працювати, коли ми їмо разом, коли граємо, коли трохи відпочиваємо тощо", – сказав він.



Діти Джеффроя Клавела / Фото HuffPost

Обов’язково відокремлюйте будні дні від вихідних. "Оскільки ми всі постійно сидимо вдома і не можемо вийти на вулицю, дуже важливо відокремлювати робочий день і дні, коли ми можемо відпочити. пограти в ігри, приготувати щось разом, подивитися фільм", – додає Джеффрой Клавел.

Більше спілкуйтеся та будьте позитивними

Натомість Антонія Даньєк з Німеччини, яка має трьох дітей 12, 15 та 16 років, радить більше спілкуватися та підтримувати позитивність.

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"Ми організували свій щоденний режим дня до спокійної роботи зранку, коли діти сплять, а потім вони самостійно навчаються. Також в нас є інтенсивний час, коли ми багато спілкуємося в другій половині дня, де говоримо, вчимося і встигаємо пограти в ігри. Щоб підтримати один одного, ми залишаємося позитивними, насолоджуємося творчими проєктами та проводити час у своєму саду, дихаємо та сміємось, роблячи все можливе, щоб залишатися спокійними та оптимістичними", – відповіла жінка.

Малюйте, співайте, танцюйте

Репортер Джулія Беларделлі HuffPost в Італії радить багато малювати. Жінка має двох дітей у віці одного та трьох років. Вони застрягли у своїй квартирі в Римі вже досить давно.

"Протягом дня ми граємо, малюємо, читаємо, танцюємо та граємо музику. Ми дивимося один-два мультфільми на день, але намагаємось обмежити використання електронних пристроїв. В Італії деякі вчителі запропонували дітям намалювати веселку на аркуші зі словами "все буде добре". Наш аркуш зараз висить на балконі", – зізналася жінка.



Діти Джулії Беларделлі / Фото HuffPost

Проводьте кожен радісно і насичено

Валері Хоуз з редакції HuffPost у Канаді рекомендує радісно зустрічати кожен новий день.

"Перший тиждень карантину в Канаді був на початку березня, тому ми не намагалися робити школу вдома, чекали початку онлайн-класів, тому що я не можу впоратися з роботою, стресом і навчанням дітей одночасно", – відповіла жінка.

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За словами Валері, її діти-підлітки зараз самі готують для сім’ї, вони разом вигулюють собаку увечері, дотримуючись правил соціальної дистанції, тому всі отримують свіже повітря та вітамін D.

Спробуйте вигадати ігри

"Ми намагаємось стимулювати уяву та задовольняти потребу дітей рухатися, вигадуючи ігри. Діти щасливі, що постійно з нами, але вони сумують за однолітками та іграми на свіжому повітрі. На щастя, у нас є балкон на сонці: якщо хороша погода, ми проводимо пару годин на вулиці, граючи щодня", – розповіла Джулія Беларделлі з Італії.

Не намагайтеся перетворитись на супер батьків

Натомість налаштуйтесь на обідні сеанси малювання на ютуб-каналах або в прямому ефірі "відвідайте" тварин у різних зоопарках по всій країні, каже Кейт Аулетта з США.

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І не намагайтеся навчати того, чого не знаєте. "Якщо не розумієтеся у математичних завданнях, то залиште це на вчителів. Краще зосередьтесь на речах, які ви знаєте і любите робити", – каже Дженні Джонсон.

Не дозволяйте вашим дітям керувати вашим часом

Дженні Джонсон із США, яка має двох дітей віком від 12 до 10 років, розповіла, що дітям потрібні чіткі межі. Жінка радить встановити щоденний графік, який забезпечує розпорядок.



Син Дженні Джонсон / Фото HuffPost