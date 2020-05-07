Як прихильність батьків впливає на щастя дитини в майбутньому

Всі ми зараз живемо напруженим, стресовим життям, але батьки повинні навіть в цей час не забувати показувати дитині свою любов. Адже дослідження підтверджують, що батьки програмують свою дитину на щастя в майбутньому.

Психологія доводить, що теплота і прихильність ​​батьків до своїх дітей призводить до позитивних результатів для малечі на все життя, як пише Child Trends.

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Адже вища самооцінка, успішність у навчанні та поліпшення спілкування з батьками зменшують кількість психологічних та поведінкових проблем дітей. З іншого боку, діти, які не отримують прихильності від батьків, мають нижчу самооцінку та відчувають себе більш відчуженими та агресивними.

Так, ряд останніх досліджень підкреслює важливість батьківської прихильності до щастя та успіху дітей. Дорослі, виявляється, самі програмують дитину на щастя.



Прихильність батьків впливає на щастя дитини / Фото Tochka.net

Дослідження 2010 року

У 2010 році дослідники з медичної школи університету Дюка виявили, що малюки, які мали дуже ласкавих та уважних матерів, виростають щасливішими, стійкішими та менш тривожними дорослими. У дослідженні брали участь приблизно 500 людей, за якими слідкували з часів народження до 30-річного віку.

Результати дослідження: з’ясувалося, що майже 10% матерів виявляли низький рівень прихильності, 85% демонстрували нормальну кількість прихильності, а близько шести відсотків – високий рівень прихильності.

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Дослідники помітили, що дорослі, чиї матері виявляли "пестливу" прихильність, набагато рідше, ніж інші, відчували стрес і тривогу. Вони також рідше повідомляли про негативні соціальні взаємодії та психосоматичні симптоми.

Дослідження 2013 року

Проведене в 2013 році дослідження від UCLA, показало, що безумовне кохання та прихильність з боку батьків можуть зробити дітей емоційно щасливішими та менш тривожними. Це відбувається тому, що їхній мозок насправді змінюється внаслідок афекту.



Батьки можуть зробити дітей щасливими / Фото Unsplash

З іншого боку, негативний вплив жорстокого поводження з дітьми та відсутність прихильності впливають на дітей як психічно, так і фізично. Це може призвести до всіляких проблем зі здоров’ям та негативними емоціями на все життя.

Дослідження 2015 року

Потім у 2015 році дослідження університету Нотр-Дам також показало, що діти, які отримують прихильність від батьків, є щасливішими в дорослому житті. Вони проявляли менше депресії та занепокоєння та були загалом співчутливі. Ті, хто отримував від батьків меншу прихильність, боролися з психічним здоров’ям та сильніше засмучувалися в різних ситуаціях.

Як батьки можуть виявляти прихильність до дитини

З того моменту, як ви привезете дитину додому після народження, обов'язково багато тримайте їх, торкайтеся та гойдайте на руках.

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По мірі дорослішання будьте "грайливими": робіть з дітьми веселі заняття, зокрема танцюйте разом або створюйте власні ігри. І обов’язково багато обіймайте дитину протягом дня.

Також використовуйте прихильність, дисциплінуючи свою дитину. Коли ви розмовляєте з нею про те, що вона зробила не так, покладіть руку на її плече і обійміть після розмови, щоб гарантувати їм, що, навіть якщо ви не задоволені їх поведінкою, ви все одно їх любите.