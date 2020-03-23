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Як батьківські почуття впливають на успіх дітей: результати дослідження

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Батьківське тепло впливає на майбутнє дитини / Фото Анні Прітчард на Unsplash

Батьківська турбота і любов в дитинстві впливають на благополуччя дорослої людини. Так, люди, чиї батьки спілкувалися з ними тепло та з любов’ю, краще реалізовуються у майбутньому.

Цю особливість досліджували вчені Гарвардського університету, пише Psychology Today.

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"У нас є досить вагомі докази того, тепле батьківське виховання в дитинстві, навіть через 40-50 років дійсно впливає на різні аспекти розквіту, такі як щастя, самосприйняття та соціальні відносини", – сказав дослідник Тайлер Вандер Віл.

При цьому, за словами вчених, батьківське тепло призвело до зниження ризику депресії, занепокоєння і вживання наркотиків.

Під час дослідження науковці порівняли результати опитування людей, які оцінили свої відносини з батьками у дитинстві та їхні показники розквіту в середині життя, зокрема економічне, психологічне та соціальне благополуччя.

Автор: Марія Бондар
Теги: дослідження Психологія Діти Виховання Сімʼя Психологія сім'ї
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