Як брати з Волині відкрили успішний бізнес у США

П'ятеро братів з Волині розпочинали свій шлях тяжко: спочатку вони прибирали у ресторанах, розвозили пошту, працювали на будівництві, проте через декілька років змогли стати успішними бізнесменами у столиці Каліфорнії.

Їх компанія USKO займається перевезенням вантажів по всій Америці, йдеться в "Голосі Америки". Один із братів Влад Скоць розповідає, що спочатку придбав декілька траків і з цього почалось.

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Американська мрія хлопця почалася у далекому 2001 році, коли разом з братами Миколою, Віталієм і Сергієм він прилетів у Сакраменто до старшого брата Степана. "Він нам наперед приготував місце, де ми будемо жити, дуплекс по сусідству зняв. Декілька місяців чекав, щоб другим не здали, щоб ми разом жили", – згадує Віталій.

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Першим викликом для братів стало вивчення англійської мови. "Ми тоді прибирали в ресторані. Тому вночі ходили працювати, а вдень – в школу. Вісім місяців по 5-6 годин в день ми вчили англійську", – каже Віталій Скоць.

На початку кар'єри хлопці працювали на будівництві, розвозили пошту. Згодом братам вдалося зібрати гроші на купівлю їх першої вантажівки.



Перший фургон для бізнесу українців у США/ Фото ВВС

За кілька років брати купили другу вантажівку і почали набирати людей. Таким чином заснували компанію "USKO".

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Керувати внутрішніми перевезеннями взявся Влад, Віталій очолив напрямок міжнародних пересилок вантажів, Сергій зайнявся технічною підтримкою, а наймолодший Микола – один із менеджерів диспетчерського відділу. Сьогодні в їх компанії працює понад 150 людей. Більшість – українці та американці українського походження.

Потрібно робити те, що ти любиш, кожен день і старатись робити так для інших як би ти хотів, щоб робили для тебе. Не всі компаніх це витримують. Це не легко, але оскільки в нас був правильний фундамент, ми це робили порядно, справедливо. Воно приносить свій успіх,

– зізнаються чоловіки.

Сьогодні брати Скоці активно підтримують українську діаспору в Сакраменто та навіть передають гуманітарну допомогу на Батьківщину. Вже дорослі чоловіки зараз виховують своїх дітьми за тими ж принципами, за якими їх виховували батьки – триматися разом, куди б не занесло життя.