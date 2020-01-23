Як бути більш уважними до дітей: 5 простих та цікавих способів

Часто через домашні справи, роботу чи інші певні проблеми батьки бувають неуважними до своїх дітей. Через це малеча страждає, оскільки вони потребують більше часу від дорослих.

Звісно, батьки не можуть віддавати їм весь свій час, проте є декілька простих способів, які допоможуть бути більш уважними до дітей, передає видання HuffPost.

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Максимально ефективно використовуйте час вранці

Радимо вам спробуйте одну просту вправу, до прикладу, під час дороги до школи: протягом однієї хвилини просто будьте спокійні і разом звертайте увагу на всі звуки довкола.

Потім поділіться з дитиною тим, що ви помітили. Це працює, навіть якщо звуки, які ви чуєте, – це гудки і сирени. Можете запитати у дитини: "Який найбільш далекий звук ти почула? А який найближчий?".



Проводьте більше часу з дітьми на вулиці та отримуйте нові враження / Фото Unsplash

Інший варіант: попросіть вашу дитину показати те, чого вони раніше не помічали. Мета цих завдань – об'єднати вас та дитину.

Окрім того, це збудить цікавість малечі, тому поки ви дійдете до школи, дитина вже буде готова вчитися.

Відкладіть свій телефон

Так, всі дуже часто чують цю пораду. Але неможливо бути уважними батьками, якщо ви весь час "залипаєте" в телефоні. Дорослі повинні встановити деякі межі та більш свідомо користуватися ґаджетами.

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Наприклад, батьки можуть відкласти телефон з того моменту, як їхні діти прокинулися, і не брати його до рук доти, доки ті не підуть до школи.

Разом пригадуйте позитивні моменти, які трапилися з вами упродовж дня

За вечерею або при підготовці до сну спробуйте по черзі назвати три хороших події з вашого дня. Вони не повинні бути масштабними.

Діти можуть назвати щось таке: мила собака повиляла вам хвостом на вулиці, сонце вийшло із-за хмар, якась весела ситуація з однокласниками тощо. Коли ви зробите це звичкою, то і ви, і діти почнуть набагато краще усвідомлювати позитивний досвід.

Обіймайтеся із глибокими вдихами-видихами

Батьки і діти повинні міцно обійнятися та тричі разом вдихнути і видихнути. Саме такі обійми важливо практикувати, коли у вашої дитина криза. Це допомагає вам та малюку разом пережити важкий момент.

Зберігайте спокій, коли у вашої дитини істерика

Тут не йде мова про те, щоб просто не звертати увагу на дитину, якщо вона поводиться неадекватно. Ви можете бути строгими, але поводитися розмірено.

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