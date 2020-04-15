Як діти можуть підтримувати зв’язок з друзями під час карантину: 5 цікавих способів

Соціальна дистанція та закриття шкіл ускладнило життя дітей, які завжди були на зв’язку з друзями. Тому для батьків зараз важливо дати доступ дитині до спілкування з однолітками. До того ж, самоізоляція вдома не означає, що ми не можемо проявити творчість і знайти шляхи, щоб наші діти залишалися на зв’язку з друзями.

Видання Good House порадило кілька ідей, як діти можуть підтримувати зв’язки з друзями на карантині, не виходячи з дому.

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Налаштуйте віртуальне спілкування

Такі програми, веб-сайти та сервіси, як Zoom , FaceTime , WhatsApp та інші, дозволяють дітям проводити час онлайн з друзями. Адже спілкування один з одним навіть протягом декількох хвилин – це важливо для самопочуття ваших чад.

Окрім того, діти старшого віку і раніше мали соціальне життя в інтернеті, тому, можливо, варто подумати над зменшенням обмежень для них. В час карантину ви можете дозволити їм користуватися смартфонами трохи довше, ніж це було зазвичай.

Зберіть друзів дітей на вечір ігор

Ще до спалаху COVID-19 діти часто грали в онлайн-ігри, не перебуваючи в одній кімнаті. Тож, це дозволить вашим дітям грати в улюблені ігри (це може бути "Монополія" чи "Мафія" тощо) з друзями, і в той же час сидіти по своїх домівках.



Дитина грає в ігри онлайн / Фото Unsplash

Влаштуйте вечір кіно

Нехай діти виберуть фільм чи мультик, який хочуть подивитися з друзями. Натомість ви можете синхронізувати відтворення відео з товаришами дитини та створити груповий чат в соцмережі, щоб діти могли "говорити" під час фільму.

Не забудьте приготувати для дитини легкі закуски чи печиво з какао, облаштуйте комфортне місце на дивані і дозвольте їм провести вечір кіно з друзями.

Створюйте завдання під час прогулянки

Зараз люди вигадали безліч способів розважити дітей під час прогулянки. Завдяки цьому діти можуть залишати маленькі повідомлення один одному, навіть коли не можуть зустрітися віч-на-віч.

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Наприклад, група сусідів у Брукліні поставила на підвіконня веселки та іграшки, щоб коли діти та їхні батьки виходили на прогулянки, вони влаштували гру, шукали вікна з іграшками чи помахали друзям з безпечної відстані. Можна об’єднатися з іншими батьками та вигадати цікаву подібну гру.

Відправляйте листи

Навчіть дітей надсилати друзям листи. Це ще один спосіб підтримувати зв’язок між ними. Звичайно, це трохи по-старому, ​​але це також вчить писати листи та адреси на конвертах. Діти також можуть надсилати малюнки або наклейки.

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