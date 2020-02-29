Як допомогти дитині, яка відчуває себе самотньо та немає друзів

Одна з найскладніших ситуацій, яку можуть пережити батьки, – це коли їх дитина відчуває себе самотньою або каже вам, що у неї немає друзів. Тому ми наведемо кілька порад, які допоможуть батька виправити це.

Тоді дорослі починають відчувати жахливу тугу та хочуть допомогти малюку виправити цю проблему, передає видання Yourtango.

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Ось 4 способи допомогти дитині впоратися із самотністю, коли вона відчуває себе одинокою чи каже, що немає друзів.

Реалістично дивіться на соціальні навички дитини

Існує декілька соціальних навичок, які потребує кожна людина, яка хоче досягти успіху в житті, мати друзів, керувати проєктами тощо.

Наприклад, усі дослідження показують, що дітям потрібно вміти адаптуватися до будь-якої соціальної ситуації, "сканувати" навколишнє середовище та налаштовувати свою поведінку під ситуацію.

Тож поміркуйте над оцінкою соціальних навичок своєї дитини, запитайте себе: "Чи може моя дитина завести нових друзів?" Щоб почати допомагати дитині в його самотності, потрібно спочатку визначити, які соціальні навички стримують вашу дитину.



Дитина без друзів / Фото serhatonculer

Майте відкрите спілкування

Постарайтеся знайти час для спокійної розмови, щоб зрозуміти, що відбувається у житті вашої дитини та як виглядає соціальна ситуація у його/її школі. Дайте дитині можливість почути, що ви дбаєте про неї, незалежно від того, що він/вона почувається одиноко, співпереживайте малечі і зберігайте спокій.

Багато дітей неохоче діляться тим, що відбувається насправді, тому один із способів допомогти у цьому небажанні – перефразовувати те, що говорить ваша дитина. Наприклад, він/вона може сказати: "У автобусі мене дражнить лише одна дівчина. Щодня вона каже мені щось і мене ніхто не захищає, мені немає з ким сидіти".

Ви можете узагальнити чи повторити його слова, що дозволять вашій дитині поділитися більшою інформацією. Намагайтеся зрозуміти його/її погляд.

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Отримайте більше інформації

Інформація – це влада. Зверніться до школи та вчителів вашої дитини, щоб отримати більше інформації про його повсякденне життя та скажіть їм, що ваша дитина почувається самотня і відчуває, що немає друзів.

Забезпечте місце, де ваша дитина буде щаслива

Кожному потрібне місце, де вони почуваються добре та впевненими у своїх силах. Відкрийте для себе сильні сторони дитини, сферу інтересів або нове місце. Це допоможе вашій дитині почувати себе добре і дасть йому можливість робити щось з нетерпінням.