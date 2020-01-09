Як говорити з дитиною про расизм: корисні поради

Батьки зобов'язані говорити з дітьми на досить делікатні теми. При цьому потрібно не виходити за певну грань: адже не зважаючи на те, що дитина повинна знати про такі речі, вона залишається дитиною. Серед складних тем для бесіди є расизм.

Видання Mommyish дали кілька порад про те, як не нашкодити дитині, розповідаючи про дуже важливі речі.

До теми! Що таке расизм: його показові прояви в Україні, у футболі та побуті

Перед тим, як починати розмову, переконайтеся, що ви знаєте достатньо

Расизм – це та тема, в якій неможливо все знати. Тому перед тим, як приступити до розмови, почитайте про це більше, подивіться новини, дізнайтеся розповіді жертв расизму в соцмережах, погляньте на ситуацію іншими очима.

Скажіть малечі, що всі люди належать до одного біологічного виду, а різні відтінки шкіри пов'язані тільки з генетичним спадком. Всі люди однакові, незалежно від кольору шкіри.

До прикладу, нагадайте, що минулого тижня ви купили в магазині яйця білого кольору, а на цьому тижні – упаковку коричневих яєць. Адже вони були однаковими всередині.



​Наведіть легкий приклад расизму / Фото ВВС

Не використовуйте формулювання "ми не бачимо кольори"

Ми завжди помічаємо, що один – темношкірий чоловік, а інший – білий. Але в цьому немає нічого поганого. Важливо пояснити дитині, що ці відмінності не повинні сприяти знущанням чи приниженням представників інших рас.

Скажіть, що темношкірі люди часто стикаються з расизмом, але ви повинні протистояти цій тенденції і допомогти людям, яких пригноблюють.



Навчіть дитину поважати людей і допомагати тим, з кого знущаються / Фото Ukrmedia

Не забувайте про вік дитини

Якщо ви виховуєте маленьку дитину, їй буде важче зрозуміти і обробити отриману інформацію. Тому потрібно пояснити йому все максимально просто: що деякі люди поводяться нешанобливо щодо інших тільки через колір шкіри.

Якщо у вас більш доросла дитина, він, напевно, бачив в житті чи по телевізору людей, які мають інший колір шкіри. У цьому випадку запитайте, що дитина відчуває з цього приводу, як ставляться до цього.

Відповідайте чесно на запитання дитини

Діти завжди всім цікавляться, тому вони будуть ставити додаткові питання. Відповідайте на них чесно, якщо не знаєте – можете пошукати відповідь разом.