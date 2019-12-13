Як говорити з дитиною про війну: важливі поради

До прикладу, якщо бабуся і дідусь проживають на окупованій території, то варто розповідати, що вони там роблять, змальовувати картинку, що відбувається. Розкажіть дітям, як можна підтримати одне одного і тих, хто в небезпеці – поговорити з ними телефоном або написати в соцмережах.



Не приховуйте від дитини, якщо хтось з рідних воює / Фото zozule4ka