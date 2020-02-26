Як із фраз хлопця зрозуміти, що ви йому подобаєтеся

Іноді дівчатам важко вловити ознаки уваги до себе. Проте ми пропонуємо вам кілька фраз, які допоможуть це зрозуміти. Якщо ви чули від нього хоч одну із цих висловів, то можете бути впевнені, що ви сподобалися йому.

"У тебе гарні очі"

Хто промовляє такі компліменти подрузі або просто знайомій дівчині? Якщо ви часто чуєте ці слова, значить, ви йому подобаєтеся, передає видання UA Modna.

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"Мені подобається, у чому ти одягнена"

Зазвичай чоловіки не дуже уважні до жіночого одягу. Але якщо хлопець робить комплімент вашому вбранню чи стилю, то значить, він хоче вразити вас.

"Ти можеш розвеселити"

Гумор – один із найкращих способів завоювати чоловіче серце. Якщо ви можете його розсмішити і він часто вас говорить про це, значить ви подобаєтеся йому. Всі люблять веселих дівчат.

"Мені здається, ми розуміємо одне одного"

Так хлопець дає вам зрозуміти, що відчуває близькість. У вас особливий зв'язок, який є у нього не з кожною жінкою.

"Нам потрібно частіше зустрічатися"

Така фраза говорить сама за себе. Якщо він пропонує частіше бачитися, значить, ви йому подобаєтеся.

"Потрібно якось сходити на каву"

Видно, що хлопець не хоче нав'язуватися, але ніби ненароком запрошує на побачення. Він просто розвідує, щоб дізнатися, чи є у вас шанси як у пари.

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"Можеш залишити собі"

Що б це не було: його кофта, книга, айпод. Якщо він дозволяє вам взяти це, причому несподівано, нехай навіть не назавжди, він хоче показати, що ви йому подобаєтеся. І хоче, щоб був привід зустрітися, коли ви будете повертати це йому.

"Тобі потрібно частіше посміхатися"

По-перше, він хоче сказати, що ви прекрасна, коли посміхаєтеся. По-друге, він хоче сказати: "Посміхайся мені частіше! Дай мені зрозуміти, що я теж тобі подобаюся!".

"Можна тебе обійняти?"

Він хоче фізичної близькості, відчути вас якомога ближче! Це точно ознака того, що ви йому подобаєтеся.

"Я щирий із тобою"

Так він хоче викликати довіру і здаватися ближчим до вас.