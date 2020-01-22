Як легко "продати" стартап: 5 порад від керівника фонду ICU

Керівник фонду ICU Ventures, який інвестує в стартапи переважно українського походження, Роман Нікітов розповів кілька порад, які допоможуть привернути увагу інвестора до вашої ідеї.

Це точно виділить вас серед сотень конкурентів. Ми переказали статтю видання MC.Today.

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Команда

За словами Романа, команда на першому місці, адже вона майже завжди важливіша за продукт. "Ми більше інвестуємо в людей, ніж в бізнес чи продукт. Особливу увагу ми звертаємо на три ролі", – сказав він.

Візіонер – носій ідеї та цінностей компанії.

– носій ідеї та цінностей компанії. Виконавець – архітектор технічної сторони продукту, який змусить ідею візіонера працювати.

– архітектор технічної сторони продукту, який змусить ідею візіонера працювати. Менеджер – він часто в тіні та поза історіями успіху, але це ключова особа. Він – місток між візіонером та виконавцем. Його завдання – дисципліна всередині стартапу, організація роботи "зіркової команди".

Тож Роман Нікітов наголошує, що якщо хочете інвестицій, то варто правильно розподілити ці ролі та продемонструвати, що люди – на своїх місцях.

Продукт

Він також запевняє, що найголовнішим у презентації інвесторам повинен бути ваш продукт, який вирішує реальну проблему, а не є «річчю в собі», під яку колись треба буде підігнати якийсь абстрактний запит невідомого клієнта.

Вирішуйте "біль" користувача тут і зараз, а не змушуйте інвестора гадати, як і де це можна буде застосувати. Заараз захопити увагу клієнтів дуже складно. Потрібно, щоб ваш продукт був інтуїтивно зрозумілий та викликав позитивні емоції,

– сказав Роман.

За його словами, якщо ваш сервіс чи гаджет складний або нудний в користуванні – то ви, скоріш за все, програли.



Ваш продукт має цікавити інвестора / Фото Unsplash

"І не забувайте про фундаментальну річ – захист вашого продукту. Вашу технологію має бути важко скопіювати, можливо захистити та дуже складно наздогнати", – додав керівник фонду ICU Ventures.

Ринок

Кожен стартап, як і будь-який бізнес, завжди знаходиться поміж двох вогнів: з одного боку, постачальники, які хочуть, щоб ви платили найвищу ціну, з іншого боку – клієнти, які хочуть платити якнайменше.

Тут Роман Нікітов радить вчитись захищати свою маржинальність: робити продукт конкурентоздатним та потрібним користувачеві, диверсифікувати мережу постачальників і так далі.

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"Як би ви не були впевнені у своєму ринку, будьте готові до сюрпризів. Бо одного дня ваш ринок – ваш друг, наступного – він готовий встромити вам ножа в спину. Покажіть інвестору, що ви завжди насторожі й готові гнучко реагувати. Тут команда буде відігравати ключову роль", – відповів він.

Бізнес

Ваш стартап – це, перш за все, бізнес. Натомість інвестору потрібні не просто мрійники, він шукає талановитих мрійників, які створюють реальний бізнес. Тож, за словами керівника фонду ICU Ventures, варто приділяти увагу продажам. Без них ваша технологія нічого не варта. Якщо відчуваєте, що продажі не ваша стихія, не "забивайте" на них – найміть професіонала.

Пам’ятайте, що отримання прибутку – це не одноразове свято чи червоний день календаря. Це ваша щоденна рутина. Продемонструйте, що ви створили механізм, який постійно генерує дохід. Це запорука успіху.

Вихід

"Коли заходите в кімнату, одразу дивіться, де вихід. Створюючи стартап, одразу прогнозуйте його майбутнє. Інвестори рідко вкладають гроші в "цікаві ідеї заради інтересу". Вони хочуть знати про стратегію виходу з інвестиції якнайраніше", – вважає Роман Нікітов.



Роман Нікітов – керівник фонду ICU Venture / Фото Мінфін

Він запевняє, що "виходити" потрібно вчасно і правильно. Дізнайтесь, що для цього потрібно вашому бізнесу: масштаб чи прибутковість? На етапі стартапу ви маєте обирати щось одне, фокусуватись на ньому і рухатись до виходу.

"П’ять речей, які я перерахував, утворюють цикл успішного стартапу. Комусь вдається пройти його з першого разу, в інших цикл повторюється, іноді не раз. Чим менше у вас білих плям на цій схемі, тим вищі шанси отримати інвестиції", – підсумував керівник фонду ICU Ventures.