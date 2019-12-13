Як люди потрапляють в залежні стосунки: відповідь психолога

Справжня любов – це не власницька любов, це коли людина поважає і захоплюється партнером, а не використовує його для задоволення своїх потреб. Натомість у залежних відносинах партнер сприймається, як власність.

Психологиня Ксенія Аляєва розповіла, як виглядає класична схема "підсаджування на голку" залежних відносин, передає психологічна студія "Сенс" у фейсбуці.

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За її словами, часто буває так, що невпевнена та ослаблена людина раптом атакується чужою увагою.

"Це може бути будь-яка атака: коли людина дзвонить, запрошує кудись, всіляко дає послання "ти мені подобаєшся, я хочу до тебе наблизитися", при цьому стає таким настирливим, що жертва не відчуває ніякого іншого бажання, крім як відкинути його, але сам факт такої уваги і наполегливості зазвичай приємний", – наголосила психологиня.

У такому сценарії гри, коли йде активне завойовування, людина зазвичай раптово, в самий невідповідний для цього момент зникає. І жертва починає думати: а що це було? А чому зник(ла)? Це я палицю перегнув (ла) з відкиданням або, може, він (а) вже загинув (ла), тому зник(ла)?,

– сказала Ксенія.

Загалом, ця людина, яка робить вас залежними від неї, зазвичай створює ситуацію амбівалентності, де імпульси і власні прояви настільки суперечливі, що якщо їх намагатися аналізувати, то мозок просто вибухне.

Тоді людина з дефіцитом ласки, уваги, відносин, підтримки, поваги до себе, почне намагатися розгадувати цю загадку, почне гадати що це було. Тому після появи свого коханого зустрічатиме його з розпростертими обіймами, практично як рідного, бо раптове його зникнення збільшило його цінність.

А далі починається складніше. "Спочатку жертва отримує неймовірний кайф, відчуття, що ось воно – справжнє щастя, а потім бах – і раптом починаються якісь страшні речі. До прикладу, цей теплий, люблячий чоловік починає нехтувати, використовувати, принижувати, грубіянити", – кажу психологиня.

Вона наголошує, що в таку різку зміну настроїв складно повірити, адже в голові починає все роз'їжджатися: "ні, це не він (вона) такий жорстокий/а, це його на роботі чи важка ситуація дістали. Насправді це людина – золото. Просто треба зараз його/її заспокоїти, пошкодувати, прийняти і пробачити".

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За її словами, людина, що знаходиться в емоційній залежності мало чим відрізняється від людини, що знаходиться в хімічній залежності (як від наркотика). Адже "наркотичний кайф" такий гострий, що звичайні здорові відносини здаються такими прісними та нудними.

Якщо ви розумієте, що залежите від свого парнера, то покиньте його. У такому випадку припиніть всі контакти, якщо це можливо, або хоча б зведіть їх до мінімуму. Краще знайдіть собі нове заняття, хобі, аби повністю зайняти вільний час.