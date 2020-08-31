Навчальний рік – це певні труднощі як для батьків, так і для дітей. Найпоширеніша проблема – важко підтримувати пізнавальний інтерес та навчальну мотивацію у дітей. Корисні поради, як із цим працювати – читайте в нашому матеріалі.

Поради для батьків зібрала на своїй сторінці у фейсбук Уляна Супрун. Читайте також Як батькам показати прихильність і любов до дитини: 6 фраз турботи Як мотивувати дитину ходити до школи Батьки мають розібратись, в чому причина небажання йти до школи та що саме дитину демотивує. Дитина може не хотіти йти в школу, бо вважає завдання нудними та непотрібними. Для того, щоб зацікавити завданням, потрібно разом із дитиною знайти, де можна застосувати отриманні знання. Дитина потребує підтримки. Якщо дитина не впевнена в собі та своїх силах, то варто нагадати час, коли все вдавалось. Підкажіть та допоможіть вирішити проблему.

Дитині потрібна допомога / Фото: pexels.com Якщо дитина не хоче до школи через тиск інших людей чи знецінення – покажіть їй, що це не так. Варто сказати щось добре, щоб підкресліти те, наскільки ви цінуєте свою дитину та її зусилля. Що таке булінг Булінг – це агресивна поведінка дітей, яка проявляється цькуванням та залякуванням. Часто супроводжується фізичним насиллям.



Булінг буває декількох видів: серед учнів; цькування учня вчителем; цькування вчителя учнями; цькування вчителя у педагогічному колективі (мобінг).



Зауважимо, що в Україні діє закон про протидію булінгу. Його підписав Володимир Зеленський 16 січня 2019 року. Булінг – це агресивна поведінка дітей, яка проявляється цькуванням та залякуванням. Часто супроводжується фізичним насиллям.Булінг буває декількох видів: серед учнів; цькування учня вчителем; цькування вчителя учнями; цькування вчителя у педагогічному колективі (мобінг).Зауважимо, що в Україні діє закон про протидію булінгу. Його підписав Володимир Зеленський 16 січня 2019 року. В основі власної мотивації лежать такі фактори: відчуття власної самодетермінованості, компетентності та хороші стосунки з людьми. Тому важливо допомагати дитині розвинути власну мотивацію.

Діти часто відволікаються під час навчання / Фото: uainfo.org Як боротись із булінгом – читайте тут