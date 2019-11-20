Як можна підтримати дитину в лікарні: поради Супрун

Діти під час лікування у лікарні можуть мати менше хвилювання на психологічного навантаження, коли будуть бачити усміхнених та спокійних батьків. Як запевняють медпрацівники, успіх у боротьбі з хворобою дуже залежить від підтримки рідних та близьких.

Поради про те, як і де в лікарні провести час з дитиною, написала колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook до Всеукраїнського дня піжам.

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За її словами, важливо для батьків підтримувати дитину емоційно, спілкуватись з лікарями та отримувати рекомендації про догляд після повернення додому та мати більше сил на боротьбу з хворобою.

Супрун наголосила, що для нормальної підтримки необхідні сприятливі умови – спеціально облаштовані сімейні кімнати.



Популярна сімейна кімната Рональда МакДональда

"Наявність такої кімнати сприяє покращенню емоційного стану як самого маленького пацієнта, так і його рідних та близьких, які можуть бути поруч один з одним навіть під час лікування дитини", – відповіла Супрун.

В таких кімнатах батьки можуть:

відпочити

поїсти

почекати, поки закінчаться медичні процедури

набратися сил

спокійно провести час із дитиною.