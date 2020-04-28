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Як налагодити стосунки зі свекрухою: корисні поради

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Стосунки з свекрухою
Стосунки з свекрухою / Mediasole

Відносини невістки і свекрухи не завжди складаються вдало, що погано впливає на новостворену сім’ю. Але психологи запевняють, що не варто сприймати свекруху як ворога, варто спробувати з нею подружитися.

До того ж, в таких ситуація страждає і чоловік, який виявився серед двох вогнів та змушений шукати тактику спілкування з двома люблячими його жінками, пише Сегодня.

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Тому ми пропонуємо вам три корисних поради, як налагодити стосунки зі свекрухою.

  • Спробуйте подружитися

Дівчина не обов’язково повинна називати свекруху мамою та підлещуватися перед нею. Просто важливо домовитися про все з мамою чоловіка з самого початку, нічого не вигадуючи і не прикрашаючи.

"Не варто сприймати її як ворога, спробуйте з нею подружитися і тоді у вас буде хороший союзник. Для цього достатньо просто поспостерігати за нею: що вона любить, що робить, як говорить. Це допоможе вам її краще зрозуміти і прийняти", – кажуть психологи.

Свекруха
Свекруха можде налаштовувати вашого чоловіка проти вас / Фото Molbuk

  • Вибудовуйте власні кордони

Якщо у вас не вийшло стати подружками – не страшно, головне – не стати ворогами. А для цього важливо показати свої кордони, які порушувати не варто. Зокрема, питання виховання дітей, великих покупок, прибирання, готування тощо.

Виберіть те, що для вас важливо і те, в чому свекруха брати участь не повинна. І одразу наголосіть мамі чоловіка про ці кордони, щоб вона розуміла, де їй будуть не раді і що робити не варто.

  • Якщо свекруха – маніпулятор

У гіршому випадку, коли ви чітко розумієте, що ваша свекруха маніпулює чоловіком чи вами, не намагайтеся змагатися з нею в цьому. В цьому випадку для вас краще будувати і зміцнювати максимально довірчі відносини з вашим чоловіком. Адже з ним ви будуєте свою сім'ю, а не зі свекрухою.

Автор: Марія Бондар
Теги: Стосунки Поради Психологія сім'ї Психологія Сімʼя
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