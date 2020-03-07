Як налаштувати дитину на успіх у житті: поради для батьків

Якщо ви хочете зробити все, щоб допомогти дитині мати щасливе і здорове життя, то навчіть її відкладати задоволення. Так, саме затримка задоволення – це здатність протистояти спокусі негайної винагороди та чекати наступної. До того ж, це навчить нервову систему боротися зі стресом.

Дослідження свідчить про наявність зв'язку між затримкою задоволення та соціальним, емоційним, фізичним здоров'ям та успіхом у навчанні, пише лікар-терапевт Вікторія Продай у своєму блозі.

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Через навколишнє середовище батьки можуть посилити здатність дитини затримати задоволення або послабити його. На жаль, зараз діти виховуються у світі постійного та негайного задоволення, тому вони не можуть протистояти своєму бажанню отримати те, що вони хочуть у цей момент. І це негативно впливає на їхні академічні, соціальні та емоційні навички.

Так, але важливо докласти зусиль для розвитку навичок уповільненого задоволення у дітей. "У батьків все було інакше – бувши дітьми, вони жили у світі затримки задоволення і саме життя навчило їх чекати", – запевняє експертка.

Як розвивати навички відкладеного задоволення у дітей