Як написати листа Святому Миколаю: поради для дітей

До Святого Миколая залишилося два тижні, тому вже час написати йому листа. І вже в ніч з 18 на 19 грудня він розкладає свої подарунки під подушки всім слухняним діткам.

Ми зібрали кілька корисних порад, які допоможуть правильно скласти лист до Святого Миколая.

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Поради написання листа Святому Миколаю

Привітання

Лист варто почати з привітання. До прикладу, можна написати слова "шановний Святий Миколаю" або "дорогий Святий Миколай". Не можна ж просто почати відразу вимагати подарунки.

Покажіть свою ввічливість

Ввічливість дуже важлива. Тому варто запитати, як справи у Святого Миколая, як він себе почуває, або чи не стомився він ще. Також можете його привітати з прийдешнім святом.



Святий Миколай розносить подарунки

Представлення

Святий Миколай один, а дітей, яким він приносить подарунки дуже багато. Тому вам потрібно не забути представитися і написати кілька рядків про себе. Адже він може не знати, хто просить в нього такий подарунок.

Не будьте жадібним

Після цього можна перейти до прохань про подарунки. У кожного людини є бажання, які хочеться втілити, але це не означає, що ви маєте все просити у вятого Миколая. Краще зверніть увагу на щось одне, але найбільш важливе для вас.

Обіцянка Святому Миколаю

Дитина має розуміти, що подарунки не дарують просто так. Тому важливо натомість обіцяти і робити щось взамін. Наприклад, добре вчитися цілий рік, допомагати мамі прибирати в будинку тощо.

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Красиве завершення

Не варто закінчувати листа списком подарунків. В кінці потрібно обов'язково подякувати Святому Миколаю за прочитання і ввічливо попрощатися.

Куди писати листа Святому Миколаю

Будинок Святого Миколая є у Карпатах, звідки він навіть завжди присилає відповідь дітям. А на території резиденції проходять ігри та майстер класи для дітей, можна покататися на возі з кіньми. (Адреса – с. Пістинь, Косівський район, Івано-Франківська обл., 78633).



Будинок Святого Миколая у Карпатах

Ще одна резиденція Святого Миколая працює в Києві, в козацькому селищі "Мамаєва слобода". (Адреса – м. Київ, вул. Михайла Донця, 2, "Мамаєва Слобода" – "Головна Резиденція Святого Миколая", індекс – 03061).

Приклад листа Святому Миколаю

Дорогий Святий Миколай!

Я дуже рада/ий, що ти читаєш мій лист. Як ти, чи не стомився ще від листів? Сподіваюся, що мій ще побачиш.

Протягом всього року я був/ла слухняною дитиною, допомагав/ла мамі прибирати в будинку, завжди складав/ла свої іграшки, старанно вчився/лася. Я знаю, що ти добрий чарівник, тому не відмовиш і виконатєш моє заповітне бажання. Я хочу отримати на свято нову іграшку.

Святий Миколай! Виконай, будь ласка, моє бажання, а я в свою чергу обіцяю тебе не розчаровувати протягом цілого року та буду гарно вчитися! Дякую, що прочитав цей лист.

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Хто такий Святий Миколай?Святий Миколай – це не вигаданий персонаж, а реальна постать. Миколай – це чоловік, який став святим за благородні вчинки та гідне, праведне життя.



Народився Миколай у 270 році в місті Патарі, південно-західній частині Малої Азії. Згодом Миколай став священником. А коли померли його батьки, він отримав спадок, але не став жити розкішним життям, а почав допомагати бідним.