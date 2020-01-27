Як навчити дітей хорошим манерам, щоб це стало звичкою: поради батькам

Ніколи не пізно навчити дитину хорошим манерам. Але чим раніше ви почнете, тим краще. Запорука гарних манер полягає в тому, щоб зробити їх звичкою, яка виконуватиметься автоматично.

Навчаючи своїх дітей добрим манерами, батьки створюють фундамент, з якого можна побудувати сильний характер, передає видання Mind Body Green.

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Адже гарні манери ніколи не можуть нашкодити людині, вони лише покращують її. Адже ніколи ніхто з батьків чи дорослих не скаржився, що чиясь дитина була надто ввічлива.

Як навчити дітей хорошим манерам

Моделюйте бажану поведінку та манери

Діти копіюють все, що ми робимо. Зокрема, добрі та погані манери малеча вивчає з поведінки батьків. Тому створіть у сім’ї ввічливе середовище.

Це просто: завжди кажіть, "будь ласка", і "дякую", використовуйте ввічливий тон, не сваріться, будьте шанобливі до інших, уникайте люті та використовуйте належні манери під час прийому їжі. І пам’ятайте: саме ви встановлюєте стандарт, з якого навчаються діти.

Навчайте ввічливих слів рано

Обов’язково додайте до навчання дітей у ранньому віці такі слова, як "будь ласка", "дякую" і "вибачте" . Чим раніше ви зможете змусити своїх дітей використовувати ці слова під час розмови, тим природніше це стане для них.

До того ж, повинно, щоб пройшло багато часу, щоб ця звичка сформувалася, і робота батьків та вихователів постійно наполягати на тому, щоб почути від малечі ці "магічні" слова.



Ввічлива дитина ділиться з іншими / Фото ukr.life

Вечеряйте разом, як сім'я

Сімейна вечеря – це прекрасний час для батьків, аби навчити та закріпити хороші манери. Натомість припинення проведення вечері разом призводить до того, що багато дітей "пропускають" правильні манери, що були звичними в минулих поколіннях.

Адже кожна дитина повинна знати і на автоматі робити основні речі, такі як правильне сервірування столу, правильне тримання виделок та користування посудом, прибирання свого місця тощо. Коли сім’ї регулярно вечеряють разом, хороший етикет стає природним.

Навчіть дитину дивитися в очі співрозмовнику та вітатися при зустрічі

Дітей потрібно вчити ввічливості при зустрічі з новими людьми, а також вітатися з людьми, з якими вони вже знайомі.

Чудовий спосіб навчити малечу цьому – через рольові ігри. Практикуйте контакт очима, міцне рукостискання та ввічливі вітання, такі як: "Приємно познайомитися", "Рада/ий бачити вас ще раз".

Давайте дітям домашні справи

Коли діти нестимуть відповідальність за те, які домашні справи виконувати, то будуть дотримуватися та робити це "на автоматі".

Дослідження свідчать про те, що хатні справи будують характер, розвивають впевненість та створюють почуття гордості у дітей.

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Не дозволяйте своїм дітям перебивати інших

Діти шукатимуть і вимагатимуть нашої уваги щосекунди, якщо ви дозволятимете їм це. Як батьки, ви зобов’язані навчити своїх дітей правильно діяти в соціальних ситуаціях – долучитися до розмови, а не переривати її.