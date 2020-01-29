Як навчити дітей співпереживанню до інших: корисні поради

Багатьох батьків цікавить питання, як виховати дітей, які будуть виявляти любов та добро до інших людей. Адже результати досліджень підтверджують, що малеча від природи схильна виявляти турботу.

HuffPost поговорив з психологами, батьками та іншими експертами про те, як вселити співпереживання у дітей.

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Розмова про почуття

"Шлях до емпатії (співпереживання) – це емоційна грамотність", – вважає психологиня Мішель Борба. За її словами, простий спосіб сприяти емоційній грамотності – це спілкуватися віч-на-віч з дитиною в епоху текстових повідомлень та смартфонів.

"Діти, керовані цифровими технологіями, не обов'язково навчаються емоціям, коли вони вибирають, який смайлик надіслати. Тому встановіть у своїй сім'ї правило завжди дивитися в очі під час розмови – це допоможе вашій дитині налаштуватися на розмову", – додає Мішель.

Навчити дітей виявляти власні емоції

"Перш ніж діти зможуть виявити і співпереживати почуттям інших людей, вони повинні зрозуміти, як виявляти власні почуття", - продовжила вона. "Як тільки вони зможуть це робити, діти будуть краще розвивати навички саморегуляції, щоб контролювати власні емоції, і згодом – розуміти емоції інших", – сказала психологиня.

Дитячий нейрохірург Раві Рао рекомендує грати в гру "здогадайся, що я відчуваю", роблячи щасливі чи сумні обличчя, і просити своїх дітей визначити емоцію.

Після того, як діти краще відчують емоції та те, як у них виникають почуття, ви можете запитати їх про емоційні перспективи інших. "Ви можете запитати речі на кшталт:" Як ти думаєш, що змусило твого друга почувати себе сумно, коли ти взяв його іграшку?» тощо.

Використовуйте медіа

Перегляд телевізора чи читання книг разом – це ще одна чудова можливість розвивати емпатію, за словами виховательки Мадлен Шерак.

"Обговоріть випадки, коли персонажі добрі та співчутливі, і аналогічно, коли їм боляче чи погано. Як герої, відчувають себе та можливі сценарії того, як ситуація може розвиватися по-іншому", – запевняє Мадлен. Обговорення книг, фільмів та телепередач – це прекрасний спосіб виховання співпереживання.

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Показуйте приклад

Батьки повинні самі моделювати співпереживання, зазначають психологи. "Діти копіюють більше речей з вашої поведінки, ніж те, що ви їм говорите. Ви можете сказати:" Зверніть увагу на почуття інших людей ", але якщо дитина не є свідком ваших відповідних дій, то це не спрацює, – сказав Ріо..

Також батькам необхідно визнавати і поважати емоції своїх дітей.

Визнайте вчинки доброти у дитини

Батьки завжди хвалять дітей за те, які оцінки вони отримали або коли вони щось добре зробили. "Ви можете посилити їх співпереживання, даючи їм знати, що це має значення, коли діти роблять добрі речі і дбають про інших", – додає Мішель.

Зробіть доброту сімейною традицією

Сім'ї можуть надавати пріоритет доброті за допомогою невеликих процедур, таких як щовечора проводити час разом за вечерею, де ділитимуться своїми добрими справами за день або виявляти турботу один до одного.

Бабра запевняє, що гра в настільні ігри – це ще один спосіб навчитися ладити з усіма. До того ж, волонтерство – теж класний спосіб сприяти емпатії у дитини.