Як навчити дитину керувати своїм гнівом та контролювати емоції

Більшість дітей не знають, як правильно висловити злість. Тому варто навчити дитину виражати свої негативні емоції у прийнятний спосіб, без шкоди для самої себе та оточення. Адже затамовані негативні почуття, зокрема гнів, злість чи обурення, все одно рано чи пізно проявляються.

Як розповів психолог В’ячеслав Халанський виданню НВ, щоб контролювати і висловлювати свої емоції, дитина має навчитися розуміти і приймати їх.

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Для цього потрібен досвід проживання своїх емоцій, проте батьки і вчителі можуть допомагати дітям розуміти свої почуття.

Як батьки реагують на дитячі емоції

Так, доктор Джон Готтман виявив чотири типи реакцій батьків на дитячі емоції.

Батьки, які ігнорують це, вважають емоції дитини неважливими і намагаються швидко їх усунути (змусити замовкнути), для цього вони часто переключають увагу дітей на щось інше.

Батьки, які засуджують, вважають, що негативні емоції слід пригнічувати, тому карають за їх прояв.



Батьки часто можуть карати дитину за її емоції / Фото SPE

Ліберальні батьки приймають всі емоції дитини, але не можуть допомогти їх зрозуміти і встановити правила, які обмежували б поведінку.

Батьки, які навчають емоційного самовираження, з розумінням і без невдоволення ставляться до негативних емоцій дітей, використовують емоційний досвід як можливість встановити зв'язок, допомагають дитині розрізняти види емоцій.

Як допомогти малечі розуміти свої емоції

Крок 1: Розпізнавайте, які емоції відчуває дитина

Батьки, які навчають дітей розуміти свої емоції, усвідомлюють свої власні почуття і сприйнятливі до емоцій дітей.

Крок 2: Розглядайте емоції як можливість для взаємодії і навчання

Дитячі емоції не є чимось неприємним або зухвалим. Навпаки, це можливість встановити контакт з дитиною і через ці непрості переживання навчити її розуміння себе та інших.

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Крок 3: Слухайте і приймайте почуття

Приділяйте дитині всю свою увагу, слухаючи, як вона емоційно висловлює себе. Реагуйте на почуте – показуйте дитині, що ви розумієте її почуття.

Крок 4: Назвіть її емоції

Вислухавши дитину, допоможіть їй зрозуміти власні емоції. Для цього проговоріть їх вголос.

Крок 5: Допоможіть дитині вирішувати проблеми так, щоб не виходити за межі допустимої поведінки.

Як запобігти появі злості

Натомість видання Gazeta підготувало перелік порад, як запобігати появі злості в дитини або краще справлятися з ними.



Дитина розізлилася / Фото 4mama

Зокрема, потрібно вказувати дитині не тільки на те, що вона чинить погано, але й на гарні вчинки. Важливо пояснювати дитині, яка її поведінка вам подобається, щоб вона побачила позитивний приклад.

Переконайтеся, що в дитини є способи реалізувати свою фізичну енергію. Адже дітей часто переповнює енергія, яка може швидко перейти у злість. У таких ситуаціях дитина повинна мати можливість порухатися або виконати фізичні вправи.

Оточення не повинно провокувати агресивну поведінку дитини. Якщо будь-які заняття спонукають її до цього, замініть їх на більш позитивні. Потрібно подбати про спокійну обстановку для дитини, і не встановлюйте їй занадто багато обмежень.

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За потреби стримуйте дитину фізично, але не засуджуйте її. Іноді діти можуть втрачати контроль настільки, що буде потрібно ваше фізичне втручання. Не будьте при цьому грубими й не соромте дитину, дозвольте їй "зберегти обличчя" в даній ситуації.

Окрім того, варто встановити чіткі межі. Це не тільки допоможе стримувати свою поведінку, але й зробить обстановку зрозумілою. І пам'ятайте, що правила потрібно встановлювати для того, щоб заспокоїти дитину і навчити її справлятися з емоціями.

Факти про дитячу агресію від психологині

Проте, на жаль, батьки не завжди знають, як правильно працювати з дитячою агресією. Тому психологиня Світлана Ройз опублікувала у фейсбуці корисні факти, які допоможуть не нашкодити дитині і знайти користь у її злості.



Навчіть дитину правильно виплескувати негативні емоції / Фото 4mama

Дитина відрізняється від дорослого. Це стосується і того, що у дорослого механізм гальмування і контролю вже присутній і налагоджений. Тож, слова «візьми себе в руки» до малюків абсолютно неприйнятні, бо їм поки «нічим» взяти себе в руки, вони тільки вчаться. Важливо про це пам'ятати.

Виявлений гострий процес більш безпечний, ніж прихований. Агресія може проявитися в зниженні успішності, у відчутті себе жертвою, в тому, що дитина може почати втрачати речі, "притягувати" до себе "покарання".

Дитина може "віддзеркалювати" агресивну поведінку дорослих, може злитися "за когось". Часто малеча проявляє своєю поведінкою замаскований конфлікт в родині. Важливо чесно проаналізувати свою дорослу поведінку і свої реакції.

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Агресія часто виростає з відчуття небезпеки. Вона можу бути так званою компенсацією болю та образи. Причому, дитину можуть образити в школі, а агресію він може виявляти вдома. Важливо уважно і на багатьох рівнях дослідити ситуацію.

Якщо малюк б'є маму, тата, бабусю і при цьому посміхається, то, швидше за все, це не агресивна дія. Це для дитини гра. Важливо не подавати зайві емоції в своїй реакції. Інакше у дитини закріпиться відчуття: "О! На мою гру відповідають". Батькам потрібно спокійно говорити: "Людей бити не можна" та перемикати увагу малечі на інші ігри.

Також важливо, щоб у дитини була можливість (профілактично) просто виплеску напруги: батут, боксерська груша, подушкові бої, караоке, кричалки, іноді – комп'ютерні ігри, малювання.