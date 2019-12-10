Як навчити дитину поводитися з грошима: ефективні способи

Потреби дитини в своїх особистих фінансах ростуть разом з її дорослішанням. Але для того, щоб діти правильно порівнювали фінансові можливості батьків і свої бажання, необхідно привчати їх до логічного розподілу грошей. До того ж, вже у віці до семи років у дітей, за даними багатьох досліджень, формуються певні фінансові звички.

Як навчити дитину поводитися з грошима

Навчіть дітей цінувати гроші

Це робити можна лише тоді, коли вони самі проявлять до цього інтерес. Зазвичай, це від періоду, коли діти вже вміють рахувати. Поясніть молодшим членам сім'ї, як саме ви заробляєте гроші, які є обов'язкові суми витрат і скільки ви можете виділити на оплату задоволень всієї родини.

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Так дитина з дитинства почне розуміти, що таке гроші, як правильно потрібно розподіляти бюджет, як розумно економити і відкладати, передає видання "Все про гроші".

Умійте відмовляти дітям

Така відмова безперечно принесе свою користь. Проте дитячі психологи рекомендують починати відмовляти дітям вже з двох або трирічного віку. Але не говоріть просто "ні", краще поясніть, чому так, а не інакше. Адже діти в сім'ях, де їм ніколи не відмовляють, дуже рано втрачають інтерес до життя і виростають егоїстами.

Контроль дитячих витрат

Психологи рекомендують довіряти дітям і не контролювати їх витрати занадто суворо. Проте коли ваше чадо прийшло додому зі школи і сказало, що потрібно здати на щось гроші, для початку уточніть, чи це дійсно правда.



Не давайте дитині забагато кишенькових грошей / Фото Smartum

Кишенькові гроші

Часто батьки роблять велику помилку: щоб їхня дитина не виглядала бідною на тлі однокласників, вони починають їй давати занадто великі суми. Це прямий шлях до того, що ваша дитина ніколи не буде цінувати гроші.

Звичайно, якщо дитина хоче отримати великі кишенькові, то вона має їх заробити. Наприклад: проявила ініціативу (але не з вашої вказівки) і помила посуд, прибрала у квартирі — за таке можна дати їй преміальні. Проте перебільшувати з такими методами не варто.

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З віком розмір кишенькових грошей збільшується, але перш ніж видавати великі суми, суворо стежте за потребами дітей і завжди виходьте з можливостей свого сімейного бюджету.

Як батькам не варто пов одитися з грошима:

Дорогі придбання

Насамперед батьки повинні самі навчитися розрізняти потреби й бажання, адже тоді і дитина навчиться того ж у вас. Зокрема, думка батьків, що купівля лише фірмових речей зробить дитину щасливою призведе до того, що і вона незабаром буде так думати й стане залежною від брендових речей, йдеться у виданні Childdevelop.

Витрата всіх заощаджень на освіту дитини

Оплатити навчання дитини в престижному університеті – це чудова ідея, але на це не варто витрачати всі ваші заощадження. Дитина мусить спробувати отримати стипендію або вступити у менш престижний вищий навчальний заклад.

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Надмірні покупки

Цю помилку часто здійснюють новоспечені батьки. Наприклад, ви хочете купити якісний візочок для дитини – так, це потрібно, але міняти його кожні півроку не варто. Також дітям не потрібен і великий гардероб, у якому буде багато одягу.

Понаднормова робота

Іноді цілком нормально багато працювати, щоб забезпечувати свою сім'ю. Однак, при цьому важливо розраховувати свої сили й усвідомлювати межу здатності до понаднормової роботи. Перепрацьовуючи, ви ризикуєте своїм здоров'ям.



Понаднормова робота може мати свої ризики / Фото "Корупція.Інфо"

Наслідування негативних прикладів

Батьки завжди повинні пам'ятати, що діти вчаться, спостерігаючи за їх поведінкою, а не слухаючи повчання. Тому дорослі повинні показувати дитині позитивний приклад, заохочуючи наслідувати його упродовж усього життя. Покажіть дитині, що ваші слова збігаються з вашими діями.