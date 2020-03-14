Як навчити дитину правильно поводитися з грошима та економити: поради

Прищепити фінансову грамотність людині потрібно ще з дитинства, якщо ви хочете, щоб вона виросла успішною, вважають експерти. Адже впродовж дорослішання дитини батьки починають виділяти "кишенькові гроші", але малеча не завжди вміє правильно витрачати їх.

Тому видання Сегодня.LifeStyle опублікували кілька слушних порад від фінансової експертки Бет Коблінер про те, як виховати з дитини розсудливу, відповідальну і заможну людину.

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Коли варто привчати дитину до фінансової грамотності? Експертка запевняє, що ідеальний вік для того, щоб почати привчати малюка до правильного поводження з грошима – від трьох років. І перше, що потрібно зробити – почати говорити про гроші.

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Говоріть дитині правду

Важливо говорити правду, коли справа стосується грошей. Наприклад, якщо ви втратили роботу, цілком прийнятним рішенням буде сказати молодшим дітям, що тепер ви будете більше готувати вдома, тому що це дешевше, ніж харчуватися в кафе і ресторанах.

А ось старшій дитині вже можна розповісти про те, як втрата доходу може позначитися на платі за його навчання в коледжі. Тому запропонуйте вчитися більш наполегливо, щоб потрапити на бюджет.



Навчіть дитину відкладати частину кишенькових грошей / Фото My.ua

Не з'ясовуйте відносини через гроші перед дітьми

Вчені довели, що студенти, чиї батьки регулярно сварилися через гроші, коли ті були маленькими, втричі частіше мають борги по кредитах.

Ваші погляди на фінанси і погляди вашого чоловіка/дружини не завжди будуть збігатися, але по можливості, намагайтеся захистити дітей від серйозних фінансових протиріч.

Оперуйте цифрами

Значно легше зрозуміти фінансові засади, якщо вони проілюстровані цифрами. Ви, звичайно, можете сказати дитині: "Поки ти молодий, необхідно відкладати гроші на свій пенсійний рахунок", але набагато більш ефективним буде такий приклад: "Якщо в 22 роки ти почнеш щомісяця відкладати по 315 гривень, то на пенсії зможеш розпоряджатися 150 000 гривень заощаджень".

Як навчити дитину економити

Для того, щоб в дорослому віці дитина не мала проблем з економією коштів, необхідно з дитинства привчити його протистояти спокусам – тобто не влаштовувати істерик в магазинах, не просити батьків про нові іграшки, які "дуже хочеться".

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Навчіть малюка терпінню за допомогою стратегій.

Стратегія №1: заздалегідь готуйтеся до покупок

Переступивши поріг магазину, скажіть, що ви сьогодні нічого не купуватимете сину/доньці, бо маєте купити лише, до прикладу, кросівки для тата. Таким чином, дитина буде знати, чого очікувати і як реагувати, а тому зможе протистояти бажанням робити спонтанні покупки.

Стратегія №2: пояснюйте наслідки марнотратства

Важко фокусуватися на тому, як прекрасна та річ, на яку ви відкладаєте гроші, коли перед очима пачка улюблених чіпсів. Тут краще пам'ятати про негативні наслідки – "Якщо я сьогодні витрачу гроші на чіпси, доведеться довше чекати, поки я зможу купити Lego, про який мрію".



Складайте з дитиною список, що купити в магазині / Фото Investopedia

Стратегія №3: як вчинив би той розумний хлопчик?

Запитайте, що на місці малюка зробив би хтось інший. Нехай дитина сама вирішить, хто саме це буде – можливо, інша дитина, яку він знає, або улюблений герой мультика, або просто якийсь кмітливий одноліток. Діти люблять давати поради, а така техніка дозволяє їм більш об'єктивно оцінювати свої рішення замість того, щоб діяти спонтанно.

Як навчити дитину цінувати гроші? Насправді малюки не здогадуються , що таке робота і як вона пов'язана з зароблянням грошей.

Тому ви можете сказати дитині, що вам платять за те, що ви працюєте, що ваша робота приносить прибуток, на яку ви можете купити необхідні речі. Однак, буде набагато ефективніше, якщо ви зможете чаду це все показати. Тож, якщо є можливість, візьміть малюка з собою на роботу, покажіть йому офіс, своє робоче місце.