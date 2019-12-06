Як навчити дитину прибирати в кімнаті: цікаві ідеї та поради

Для початку батьки мають прищепити дитині розуміння того, що за собою потрібно прибирати. Найпростіше – це вчити дитину на своєму прикладі, кажуть психологи.

Зауважимо, що найбільш зручний вік для формування цієї корисної звички є вік від 1,5 до 3 років. Буде добре, якщо прибирання в кімнаті стане таким собі ритуалом перед сном чи після занять. Ідеї, як навчити дітей прибирати – опублікувало видання "Сегодня".

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Прибирання-гра

Дітям можна запропонувати нехитру гру-прибирання. Коли потрібно скласти свої іграшки до коробки або ящика, застелити ліжко, укласти пупсиків на місця.

Так, наприклад, аби скласти м’які іграшки в коробку, ви можете влаштувати змагання, хто закине туди більше іграшок. Або ж розділити кімнату на дві частини і змагатися, хто швидше прибере всі іграшки зі своєї частини. У розважальній формі дитина з цікавістю швидко збере іграшки.



Дитину потрібно зацікавити іграми до прибирання в кімнаті/ Фото Freya

Прибирання-читання

Іноді для прибирання потрібно запасатися книгами. Поки дитина прибиратиме свою кімнату, ви в цей час можете почитати йому цікаві книги: "Гаррі Поттера", "Володара кілець" тощо.

Прибирання під музику

Якщо ваша дитина любить музику, то можна включити щсь драйвове чи веселе і спробувати прибрати все за якусь кількість пісень. Це буде не нудно та може навіть сподобатися дитині.

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Запам'ятайе, що не варто ганьбити дитину за її безлад. Іноді вона може просто не розуміти, як це все прибрати, тому допоможіть їй. Як це зробити:

розділіть з дитиною кімнату на квадрати і прибирайте по квадрату на день, або визначте для кожної речі своє місце;

запропонуйте дітям прикрасити кімнату за їхнім смаком (ящо вона почуватиме себе господарем, то сама хотітиме там підтримувати порядок).



Допомагати дитині прибирати/ Фото Good House

Поради для батьків

Навчіть дитину прибирати іграшки щодня, а не час від часу або під настрій.

Майте кілька різних ящиків, коробок і кошиків для різних іграшок. Все це можна красиво обклеїти картинками, папером чи розфарбувати.

Хвалити дитину за добре виконану роботу.

Чітко ставте умову: "Спочатку приберемо іграшки, а потім підемо читати книжку". І завжди давайте зрозуміти дитині, що це ви їй допомагаєте прибирати її іграшки, а не вона вам. Це дуже важливо!

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Як не можна навчати дитину прибиранню: не варто змушувати дитину прибирати іграшки силою та криками; не варто створювати заохочень до прибирання (цукерок, нових іграшок, грошей), інакше прищепите навик вимагання.