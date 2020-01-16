Як навчити дитину розпоряджатися грошима: поради від телеведучої Лілії Ребрик

Ведуча програми "Ранок з Україною", акторка Лілія Ребрик розповіла, що її семирічна донька Діана вже знає ціну грошам. А все тому, що популярна телеведуча разом з чоловіком Андрієм Диким навчили дитину фінансової грамотності.

За словами Лілії Ребрик, вона не хоче сильно балувати дітей, тому семирічна Діана вже знає сама, як раціонально розпоряджатися грошима, передає канал "Україна".

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Як людина, яка вже заробляє (Діана знялася в декількох серіалах), знає грошам ціну і не смітить ними. Якщо щось сподобалося, спочатку запитує, скільки це коштує. Потім зважує, дорого чи ні, і приймає рішення. Бракує своїх заощаджень? Починає збирати,

– сказала Лілія Ребрик.

Телеведуча зізналася, що іноді їй стає шкода доньки і вона готова просто купити Діані те, на що малеча збирає. Але чоловік Лілії Ребрик зупиняє дружину – мовляв, якщо вона хоче зібрати потрібну суму, краще їй матеріально допомогти.

Подарунок, на який скидалася вся родина. На день народження дочка телеведучої захотіла iPhone, але не нової моделі. А тому на телефон батьки скидалися разом з бабусями і дідусями. Лілія розповіла, що Діана сама попросила дарувати їй гроші.

"Вважаю, сильно балувати дітей не треба. До речі, у Діани є і кнопковий телефон, який їй видаємо в якості покарання (іноді навіть на пару тижнів), якщо не справляється зі своїми обов'язками", – додала телеведуча.