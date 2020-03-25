Як найрідніші люди зустрічаються під час карантину: 20 найзворушливіших фото

Оскільки кількість випадків зараження коронавірусом збільшилася за останні тижні, країни по всьому світу намагаються запобігти або принаймні уповільнити поширенню вірусу. Більшість урядів виступає за самоізоляцію та запроваджує карантини на території країни. Через такі заходи люди змушені залишатися вдома і максимально уникати контактів навіть з близькими.

Так, сім'ї почали пропускати важливі моменти з життя родичів, до прикладу, заручини або день народження. Проте деякі люди таки знаходять безпечні способи, щоб зустрітися з родиною, не порушуючи дистанцію.

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Відповідь на проблему самоізоляції видається дуже простою – вікно. Люди по усьому світі діляться фотографіями того, як вони спілкуються зі своїми близькими через вікна будинку, не наражаючись на небезпеку.

Ми зібрали для вас кілька зворушливих фото, які вам не лише сподобаються, а й можуть бути використані для власних зустрічей з сім’єю.

Дивіться фото милих зустрічей з близькими під час коронавірусу

Зазначимо, що за даними ВООЗ, люди повинні дотримуватися дистанції – принаймні 1 метр – під час спілкування з іншими.

Однак, соціальне дистанціювання – це лише один із способів захистити себе від вірусу. ВООЗ також рекомендує часто мити руки, уникати дотику до обличчя та дотримуватися належної гігієни, зокрема кашляти та чхати в рукав.