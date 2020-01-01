Як назвати дитину в січні: імена для хлопчиків та дівчаток

Якщо у вашій родині в січні відбулася чи відбудеться радісна подія, пов'язана з народженням дитини, то важливо вже обрати ім'я для малечі. Адже це має велике значення в долі людини, а тому необхідно назвати свою дитину не лише красиво, але і правильно.

Дуже часто батьки називають дитину православним іменем, виходячи з дати народження. Якщо у ви не знайдете вподобане вами ім’я, то можна подивитися іменини на найближчі дати, наприклад якщо дитина народилася 5 січня, то ще подивитися імена 4 чи 6 січня.

До теми! Як назвати дитину: імена для хлопчиків та дівчаток, значення імені

Для хлопчиків, народжених у січні, підходять такі імена, як Артур, Євген, Олександр, Григорій, Віктор, Данило, Іван, Володимир, Ілля, Максим, Петро.

Вдалими іменами для дівчаток вважаються: Анастасія, Тетяна, Олександра, Уляна, Онися, Ірина, Любов, Поліна, Наталія, Людмила, Марія. У цих іменах знаходять відгук всі достоїнства жінок, народжених у першому місяці року.

Як назвати дитину, якщо вона народилася в певний день січня

1 січня. Найкращими для хлопчиків вважаються імена Ілля, Григорій, Тимофій, а для дівчаток – Аглаїда.

2 січня. Дитину варто назвати такими іменами: хлопчика – Антон, Данило, Іван, Ігнатій; дівчинку можна назвати будь-як за власним бажанням.

3 січня. Хлопчикові потрібно дати ім'я Михайло, Микита, Петро, Сергій, Прокопій, Альфред, дівчинці – Уляна.

4 січня. Імена для хлопчиків – Дмитро Федір, для дівчаток – Анастасія, Богдана.

5 січня. Хлопчиків можна назвати Василь, Давид, Іван, Павло, а дівчаток – за власним бажанням.

6 січня. Ця дата сприятлива, аби назвати хлопчика Артем, Микола, Сергій чи Інокентій, а дівчинку – Євгенія чи Клавдія.

7 січня. Найкраще назвати хлопчика Михайлом, а дівчинку – як вам до вподоби.

8 січня. Імена для хлопчиків – Дмитро, Олександр, Григорій, Костянтин, Давид, Йосип, імена для дівчаток – Марія чи Анфіса.



Ви завжди можете обрати ім'я своїй дитині, яке вам найбільше подобається

9 січня. Хлопчиків краще назвати Степан чи Федір, а дівчаток – як вам хочеться.

10 січня. Імен для хлопчиків цього дня багато – Гнат, Олександр, Аркадій, Петро, Семен, Юхим, для дівчаток – Антонія, Агафія, Феофіла, Домна.

11 січня. Хлопчачі імена – Георгій, Іван, Марк, Веніамін, дівчачі – Анна, Наталія, Євдокія, Варвара.

12 січня. Дітей можна назвати так: хлопчиків – Лев, Макар, дівчаток – Марія, Ірина.

13 січня. Церковні імена для хлопчиків – Петро, для дівчаток – Меланія, Мартіна, Олімпіодора.

14 січня. Імена для хлопчиків – Олександр, Богдан, Василь, Іван, В'ячеслав, Григорій, Михайло, Микола, Петро, дівчаток називайте, як вам подобається.

15 січня. Хлопчиків варто назвати Борис, Кузьма, Марк, Петро, Сергій, а дівчинку – Уляна.

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16 січня. Імена для хлопчика – Георій чи Павло, для дівчинки – Ірина.

17 січня. Хлопчачі імена – Олександр, Архип, Денис, Юхим, Карпо, Макр, Степан, Микола, Тимофій, Яків, а дівчаче ім'я в цей день – Зінаїда.

18 січня. Назвати хлопчика можна Григорій, Йосип, Лук'ян, Роман, дівчинку – Поліна, Євгенія, Нонна.

19 січня. Хлопчика та дівчинку можна назвати так, як вам хочеться.

20 січня. Імена для хлопчика – Василь, Іван, Галактіон, Афанасій, а для дівчинки – Килина.

21 січня. Хлопчачі імена – Євген, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Ілля, Михайло,Юліан, Омелян, а дівчаче – Василина.

22 січня. Назвати хлопчика можна Захар чи Петро, а дівчинку – Антоніна.

23 січня. Імена для хлопчика – Анатолій, Григорій, Макар, Павло, для дівчаток – Феозва.



Не потрібно завжди слухати порад інших

24 січня. Хлопчика найкраще назвати Віталій, Володимир, Михайло, Микола, Степан, Федір, дівчинку – як душа бажає.

25 січня. Сприятливий день, аби назвати хлопчика Ілля, Макар чи Петро, а дівчинку – Тетяна.

26 січня. Цього дня буде чудово назвати хлопчика Яків, Максим, Петро чи Опанас, а дівчинку – Ніна.

27 січня. Імена для хлопчика – Адам, Андрій, Веніамін, Давид, Ілля, Іван, Павло, Сергій, Степан. Імена для дівчаток – Ніна, Агнія.

28 січня. Хлопчачі імена – Гаврило, Іван, Макси, Павло, Веніамін, дівчаче ім'я – Олена.

29 січня. Назвати хлопчика краще – Максим чи Петро, а дівчинку – Неоніла.

30 січня. Імена для хлопчика – Віктор, Георгій, Іван, Павло, Савелій, імена для дівчаток – Антоніна.

31 січня. В останній день місяця хлопчика варто назвати Дмитро, Володимир, Микола, Кирило, Максим, Омелян, а дівчинку – Оксана (Ксенія), Марія.