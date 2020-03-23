Як не розлучитися та не зруйнувати сім’ю за час карантину: поради психолога

Через вимушений карантин багато подружніх пар зіткнулися з проблемою рутини. Адже якщо раніше вони мали різні графіки роботи та потреби в спілкуванні чи відпочинку, то тепер фактично весь час проводять разом, не відпочиваючи один від одного.

У Китаї подружжя все частіше подають заяви на розлучення. Причиною є те, що пари занадто багато часу проводять разом у самоізоляції від коронавірусу.

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Щоб такого не ставалося, варто дотримуватися порад психологів. Так, психологиня Марта Приріз розповіла виданню УП.Життя власні рекомендації, які можуть допомогти вашим стосункам під час карантину.

Майте своє місце спокою

За словами психологині, для доброго самопочуття усім потрібен час наодинці з собою та власними думками. У різних людей ця потреба варіюється від кількох хвилин до кількох годин на день.

Для чого? Час із собою допомагає осмислювати та психічно опрацьовувати події дня.

Навіть, якщо ви мешкаєте в однокімнатній квартирі, знайдіть свій куточок (це може бути кухня, ванна тощо), де ви зможете безперешкодно проводити щодня принаймні 15-30 хвилин на самоті. Буде добре, якщо цей час мине не за телефоном та стрічкою новин, а за приємними заняттями,

– сказала Марта Приріз.

Вона додала, що як показують дослідження, в 68% випадків читання книг допомагає впоратися зі стресом швидше, ніж інші методи. Допомагає також приємна музика: у 61% випадків вона заспокоює. Чай або кава на третьому місці: вони діють у 54% випадків.

Влаштовуйте спільні 20 хвилин тривоги

В кожної людини зараз приходять в голову різні думки: "Як буде далі?", "Коли можна вийти на роботу?", "Як дитина адаптується до дистанційного навчання?" тощо. Звісно, можна робити вигляд, що таких думок у вас нема, але від цього вони нікуди не зникнуть.



Через карантин у пари може виникнути стрес чи думки про розлучення / Фото Сегодня

Тож, психологи знайшли рішення для наших тривог і запропонували відводити тривозі конкретний час протягом дня. А якщо робити цю техніку зі своїм чоловіком або дружиною, то зможете укріпити довіру та відчути, що ви не одні переживаєте схожі емоції та думки.

"Головне правило техніки: є конкретний час для розмови про тривожні думки. Ймовірно, це звучить для вас дещо абсурдно. Втім, мозок вчиться витримувати тривогу, знаючи, що щодня до прикладу о 19:00, зможе виплеснути її співрозмовнику", – запевнила психологиня.

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Озвучуйте всі тривоги, які приходять до голови, діліться емоціями. Завдання слухача: не заперечувати емоції та страхи, а визнати, що це нормально – почуватися так за ситуації непевності. Після того, як ви 10 хвилин поділилися та отримали співчутливу підтримку, побудьте слухачем для людини навпроти.

Робіть те, що знаходиться під вашим контролем

Відчувати страх, невпевненість та тривогу – нормально, адже ситуація, яка склалась, є незнаною, складною та сповнена невідомості.

Адже коли ми хвилюємося, то можемо забувати багато речей, які досі є під нашим контролем: ми все ще можемо дзвонити батькам, виконувати деяку роботу та підтримувати онлайн-контакт з друзям.



Спілкуйтеся з рідними у відеочатах / Фото Insider

"Аби не перебувати постійно у пригніченому стані, подумайте разом з коханою людиною, що конкретно знаходиться під вашим контролем зараз. Заново поділіть обов’язки і справи та виконуйте їх. Роблячи те, що напряму залежить від вас, ви перетворюєте ваш неспокій в продуктивний процес", – відповіла ескпертка.

Чуйність, орієнтована на дії

В усіх нас різні реакції на стрес. Буває, що люди наче відтинаються від емоцій та перестають їх відчувати. Ми можемо реагувати на стрес інакше, ніж наші рідні чи друзі.

Це нормально, якщо вашій близькій людині потрібно більше обіймів зараз. Це нормально, якщо вам хочеться плакати більше, ніж зазвичай, або ви шукаєте приводу, щоб поспати і не думати. Ми намагаємося знайти свої методи, як дати раду з несподіваними викликами,

– каже психологиня.

Усім без винятку потрібне відчуття стабільності та безпеки. Тож, якщо вашим рідним зараз потрібно більше підтримки та любові, це нормально. Ви можете зробити маленькі дії, які покращать стан іншої людини. Для цього підтримайте її так, як вона цього потребує.

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Використайте цей час, аби зблизитися

Можливо, більше в нас не буде необхідності вимушено сидіти вдома. Тому можна повернути цю ситуацію на свою користь та зближуватися з чоловіком або дружиною.

До прикладу, можете вигадати нову сімейну традицію, обговорити те, на що давно не вистачало часу, чи просто разом переглянути улюблені фільми.

І не забувайте про побачення. Романтичні вечері можна проводити й удома: запаліть свічки, налийте вино, вдягніть улюблену сукню, якщо хочеться. І проведіть вечір разом.