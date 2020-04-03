Як не зруйнувати стосунки з сім’єю під час карантину: рекомендації від МОЗ

Карантин є справжнім випробуванням для багатьох родин. Адже, перебуваючи в замкненому просторі, люди починають конфліктувати.

Кількість конфліктів, які можуть призвести до розлучення, значно збільшиться, як це сталося в Китаї.

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"Знаходячись всередині одного приміщення, люди збільшують контакт зі своїми близькими. Це зовсім не погано, але особистий простір ніхто не скасовував. У результаті це призводить до того, що люди знаходять конфлікти всередині групи, з якою взаємодіють", – йдеться у повідомлені МОЗу.

Про це своєму телеграм-каналі повідомляє Міністерство охорони здоров'я України з посиланням на "Психологічну підтримку".

Тож, нижче наведені корисні поради від психолога, які допоможуть не зашкодити стосунками та не зруйнувати родину. МОЗ радить звернути увагу на ці рекомендації.

Як не зруйнувати сім'ю за час карантину

Найгірший варіант – шукати ворога серед членів родини.

Зараз інститут сім'ї у порівнянні втрачає свою важливість, але ми не повинні ігнорувати той факт, що сім'я – це важлива соціальна група, завдяки якій будується суспільство в цілому.



Підтримуйте один одного та допомагайте / Фото Unsplash

Пам'ятайте, що відновити стосунки буде набагато складніше, ніж їх зруйнувати.

Щоб оцінити наслідки можливого розриву ви можете спробувати техніку "квадрат Декарта" – це техніка прийняття рішень. Багато хто її ігнорує, називаючи банальним прийомом виписати "за" і "проти". Але насправді це одна з когнітивних технік, яка впливає на якість нашого вибору.

Як працює квадрат Декарта? Поділіть листок паперу на 4 частини і в кожній клітинці запишіть свої відповіді на ці питання:

Що буде, якщо це станеться? Перерахуйте якомога більше плюсів.

Що буде, якщо це не відбудеться? Плюси ситуації, якщо нічого не зміниться і ви не отримаєте бажаного.

Чого не буде, якщо це станеться? Мінуси від отримання бажаного.

Чого не буде, якщо це не відбудеться? Мінуси від неотримання бажаного.

Час для себе

Також, для того, щоб не конфліктувати з близькими, перебуваючи з ними в одному приміщенні, важливо займатися не лише спільним дозвіллям, а й обрати для себе щось особливе (читання книг, фізичне навантаження, медитації).

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Намагайтесь знайти можливість ізолюватися всередині сім'ї. Це означає, що вам необхідно визначити свої особисті кордони ще до того, як почнуться конфлікти.

Особисті кордони

У житті кожної людини є свої труднощі, які можуть стати причиною сварок у сім’ї. Щоб їх не допустити, варто вдатися до певних превентивних заходів. Пам’ятайте: немає нічого кращого, ніж проявити свою самостійність, вміти сказати "ні" та окреслити особисті кордони, які не будуть порушуватися.