Як парам, які лише почали стосунки, пережити карантин: поради психолога

Нові стосунки – це суміш хвилювань, невпевненості та трепету закоханих, коли ви обоє з нетерпінням чекаєте наступної зустрічі. Проте в умовах карантину все змінилося. Тепер пари спершу мають вирішити – проводити час в ізоляції з партнером чи краще бути подалі один від одного. Будь-яке рішення дуже сильно впливає на стосунки.

"На початку стосунків, звичайно, хочеться проводити багато часу разом. Ви можете сумувати один за одним, навіть якщо ви просто чекаєте кілька днів до наступного побачення, тому незнання, коли ви зможете побачитися наступного разу – це важко", – розповіла психологиня Дженні Харріс виданню HuffPost.

Цікаво! Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога

Щоб знайти найкращий варіант для вас обох, вона радить розповісти один одному про те, як карантин змушує вас почуватися.

"Поговоріть про те, що карантин означає для вас обох емоційно та практично. Можливо, ви вирішите пережити разом цей період ізоляції", – каже вона.

З позитивного боку, це може бути хорошим випробуванням для ваших нових відносин. Адже ви більше дізнаєтесь про свого партнера, на що, зазвичай, у пари йде набагато більше часу.



Якщо ви на карантині разом, то проводьте вільний час один з одним / Фото Dreamstime

"Зокрема ви дізнаєтеся те, як ваша друга половинка переживає кризу, чи підтримує вас і, можливо, їхні найбільші їхні страхи та сподівання", – додає експерт зі стосунків.

Більше порад та ідей, як парам пережити карантин разом – читайте у нашому матеріалі.

Якщо ж ви вирішили на час карантину бути окремо один від одного, то радимо вам спілкуватися віддалено: через повідомлення, дзвінки, відеочати тощо).

"Навіть якщо ви не перебуваєте в одному будинку, це можливість краще познайомитися і провести більш глибокі розмови. У будь-якому випадку, якщо все вийде, це буде чудова історія, щоб розповісти про неї своїм дітям", – вважає психологиня.