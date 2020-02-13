Як перетворити ідею на бізнес: секрети від співзасновника Netflix

Компанія Netflix розпочинала свій шлях як стартап – з оренди фільмів на DVD. В цю ідею інвестори не хотіли вкладати гроші, а клієнтам ця послуга була не цікава. Тож компанія кілька разів опинялась на межі банкрутства. Проте тепер Netflix оцінюють в 130 мільярдів доларів та знають по всьому світу.

Співзасновник Netflix Марк Рендольф поділився у книзі "Ця ідея ніколи не спрацює" секретами, як його команді вдалось перетворити ідею, в яку ніхто не вірив, на дуже прибутковий бізнес. Ми переказали статтю видання MC.today.

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Як штраф сприяв виникненню ідеї створити компанію

Засновники Netflix розповідають ЗМІ, що ідея створити компанію їм прийшла після штрафу в 40 доларів, який з них стягнули за невчасно повернуту відеокасету з фільмом "Аполлон-13". "Це трохи прикрашена історія. Бо справжня історія – це суцільна мішанина, яку не розкажеш в двох словах. До того ж, преса хоче отримати чепурну казку з бантиком збоку", – пише Марк Рендольф.



Марк Рендольф / Фото mc.today

Так, засновники Netflix, створюючи свій стартап, витратили масу зусиль, збираючи сотні фільмів на DVD-дисках не тільки щоб здивувати користувачів асортиментом, а і для того, щоб це гучно звучало в рекламі.

"Адже у нас є найповніша у світі колекція фільмів на DVD" виглядає значно привабливішим за банальне "надаємо фільми в оренду", – наголошує співзасновник компанії.

А коли трапився секс-скандал з Біллом Клінтоном, Netflix записав відео його допиту в суді на диски та розсилав усім бажаючим всього за 2 центи. Маркетинговий відділ вигадав гасло — "Встав свої 2 центи в історію з Клінтоном". З цього вийшов красивий інформпривід для ЗМІ – про цю акцію написали New York Times, Wall Street Journal, Washington Post та USA Today. Витративши 5 тисяч доларів на диски, Netflix отримав потужну рекламу та майже 5 тисяч нових клієнтів.

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Команді треба давати свободу

За словами Марка Рендольфа, головне завдання лідера – зібрати команду, якій довіряєш, і дати їй свободу. Таким принципом керувались засновники Netflix, коли збирали свою команду.

Так, в офісі Netflix точиться величезна боротьба за хороших програмістів. Поговоривши з багатьма із них, Марк Рендольф намагався зрозуміти, якою має бути компанія, щоб вони вибрали її. І прийшов до висновку, що для багатьох розробників комфортність роботи в компанії важливіша за гроші.

Як виглядає штаб-квартира Netflix: фото UBR

Тому Netflix зацікавлював топових працівників хорошим ставленням до них та нестандартними задачами. На старті компанія не могла собі дозволити великі зарплати, а офіс був маленьким. Проте співробітникам давали повну свободу, відпустка була ненормованою, а вихідний можна було брати в будь-який момент. Головне – було забезпечити результат, а не просиджувати на роботі з 9 до 18.

Чому компанія назвалася саме Netflix

"Вдалу назву стартапа не так легко підібрати. Amazon спочатку називався Cadabra, Twitter мав назву Status, а Netflix співзасновники перший час називали Kibble (так само як бренд корму для собак)", – пише Марк Рендольф.

Але згодом прийшов час визначитись з остаточною назвою. Це мало бути коротке слово, яке легко вимовляти та запам’ятовувати. В ньому мало бути два склади, з акцентом на першому (за принципом Google або Facebook). Врешті стартап назвали Netflix – це слово поєднувало інтернет (net) та фільми (flix).

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Компанія важливіша за его

У перший рік існування Netflix Марк Рендольф був його генеральним директором, але справи йшли погано. Якось до нього прийшов співзасновник стартапу Рід Хейстінгс, запропонував відмовитись від посади та розділити керування компанією на двох. Він сказав, що Марку не вистачає жорстокості, прямолінійності та авторитету, щоб вести переговори з крупними потенційними інвесторами.

Рендольф спочатку дуже засмутився та образився. Проте зваживши всі "за" та "проти" він погодився та поступився посадою гендиректора і став президентом (ця посада була трохи нижчою). Згодом справи у компанії пішли краще.



Засновники Netflix – Рід Хейстінгс (ліворуч) та Марк Рендольф (праворуч)

І про сім’ю забувати не можна

Навіть коли Netflix тільки запускався, і всім доводилось працювати по 50-70 годин на тиждень, Марк Рендольф не скасовував свої «сімейні вівторки». Що б не відбувалось, щовівторка о 17:00 він їхав додому та проводив вечір з дружиною – вони викликали няню для дітей, вечеряли в ресторані та гуляли по пляжу.

І хоча спочатку в компанії його не розуміли, потім всі звикли до такого графіку шефа і не призначали зустрічей на вечір вівторка. Це дозволило Марку зберегти свій шлюб протягом десятиліть, в той час, як більшість бізнесменів довкола розлучались.