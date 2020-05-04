Як підготувати дитину до "старого" режиму після закінчення карантину: поради психологині

Після тривалого карантину дітям буде складно знову повернутися в "нормальне" життя та знову розлучатися з батьками, які підуть на роботу. Тому ми підготували для вас поради, як безпечно "повернути" дітей у садок після закінчення самоізоляцію та допомогти їм адаптуватися.

Період адаптації до дитячого садочка є неминучою частиною після карантину, але він буде не таким довгим, як той, який батьки вже проживали з дитиною, вперше ведучи її у виховний заклад, пише відома дитяча психологиня Світлана Ройз на своїй сторінці у фесбуці.

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Психологиня запевнила, що навіть найуважніші, найідеальніші, найтерплячіші батьки, не можуть зараз задовольнити потребу дітей (від 3,5 років) у контактах. Батьки втомлюються, а діти вимагають так багато уваги.

"Кілька днів поспіль даю "домашнє завдання" сім'ям з дітьми будь-якого дитсадкового віку: грати з дитиною в дитячий садок. Я не знаю, коли дітям дозволять повернутися в садок, але важливо пам’ятати, що це має бути, і готуватися до цього", – наголосила Світлана Ройз.



Мама з дитиною на карантині / Фото Womanadvicе

Як підготувати дитину до повернення в садок після карантину

Онлайн-зустрічі з друзями

За словами психологині, варто просто намагатися повертатися у звичний режим дня та влаштовувати "зустрічі" з дітьми їхнього віку. Ідеально — Zoom-тусовки з дитсадковою групою.

До того ж, перші зустрічі мають бути короткими, хвилин по 10, з обов’язковим контролем вихователя (або батька), який по черзі в кожній зустрічі назве дітей по імені, привітається, дасть відчуття важливості кожної дитини.

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"Чудово буде, якщо на онлайн-зустріч діти "прийдуть" з улюбленою іграшкою. І познайомлять одне одного зі своїми "друзями". Потім цю іграшку можна буде з собою взяти в садок — вона вже буде «знайома з чужими» людьми", – запевнила Ройз.

Такі зустрічі можуть бути нечастими, але регулярними. Хоча б двічі на тиждень по 10−15 хвилин. І дорослим важливо бути поруч, щоб долучатися і, якщо потрібно, керувати процесом. Окрім того, дітям після цих зустрічей важливо буде відпочити, адже вони будуть у перезбудженому стані.

З дітьми важливо "мріяти"

Батьки можуть говорити: "А я мрію піти на роботу. Я уявляю, як одягну сукню, туфлі, підберу сережки тощо. Давай помріємо, як і ти збираєшся в садок. Ти що хочеш одягнути? А яку іграшку візьмеш? А якою дорогою ми підемо?" — і в уяві "пройдіться" з дитиною до садочка.



Говоріть з дитиною про садочок та її перший день там після карантину / Фото Parents

І додала, що батьки повинні пам’ятати, що після тривалого карантину дітям складно з вами розлучатися.

"Перший тиждень діти можуть повертатися з садка більш примхливими і перезбудженими, ніж зазвичай. Також варто в перший день забрати дитину трохи раніше. Ідеально, якщо в садку підготуються до зустрічі і зроблять свято, розвісять фотографії дітей (дитина, коли приходить у групу і бачить там своє фото, відчуває себе вже інтегрованою "у середовище", відчуває безпеку)", – заявила психологиня.

Чудово створювати нові традиції

Психологиня пропонує це робити як у сім'ях, так і в дитсадкових групах. У молодшій школі і в садках вона радить починати день з пісеньки, яку можна супроводжувати "руханками". Бо коли діти співають разом, то це не просто синхронізація, це важливий досвід близькості.