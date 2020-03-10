Як підготуватися до нових стосунків: 7 пунктів

Самотність – це важко, особливо якщо ви щойно вийшли з тривалих стосунків. Але ви можете максимально корисно використати цей час, аби підготуватися до нових відносин. Це допоможе вам надалі бути готовими до кращих і здоровіших стосунків.

Коли ви перебуваєте у відносинах, у вас може не залишитися часу, який ви повинні мати для себе і для свого розвитку.

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Але коли ви самотні – це найкращий час для оновлення та з'ясування того, як вдало почати стосунки. Психологи наголошують, що якщо ви не будете використовувати цей час розумно, то опинитесь в такій же ситуації, як і з колишнім партнером, пише Yourtango.

Вам потрібно зробити ці 7 речей, поки ви самотні, щоб підготуватися до наступних відносин, аби вони були кращими за попередні.

Як підготуватися до нових стосунків

Зосередьтеся на собі

Дуже важливо приділяти багато уваги собі і своєму розвитку, поки ви самотні. Адже люди сильно змінюються з часом, тому це класна можливість дізнатися, хто ви зараз, у порівнянні з людиною, якою ви були раніше.

А ще психологи радять побалувати себе – зробіть те, що давно хотіли, і дізнайтеся більше про себе. Чим більше ви виражаєте своє справжнє «я», тим краще ви показуєте і привертаєте любов.

Зрозумійте, чого ви дійсно хочете

Чого ви хочете у нових стосунках? Може ви взагалі до них не готові?

"Будьте егоїстичними і зрозумійте, чого ви хочете. Чим чіткіше ви ставитимете цілі і розуміння того, чого хочете, а чого – ні, тим більше ваші духовні путівники можуть допомогти вам потрапити туди", – каже експертка Крістін Карлсон.



Знайдіть і розвивайте себе / Фото Unsplash

Проаналізуйте попередні стосунки

У всіх нас є повторювані закономірності у житті та стосунках. Поки ми не навчимося чогось від них і не внесемо змін, то вони будуть постійно виникати у відносинах, знову і знову, незалежно від того, з ким ви їх створите. Тож, важливо "дістатись до основи" та навчитися з цих шаблонів.

Приділіть трохи часу і оцініть закономірності, які повторювалися у вашому житті та стосунках. Не судіть чи критикуйте себе, але подивіться, що ви хочете змінити, рухаючись вперед у нових стосунках.

Подумайте над важливими речами

Знайдіть трохи часу, щоб по-справжньому замислитися, подумати і відповісти на ці запитання для себе:

Я ігнорував/ла тривожні ознаки у своїх останніх стосунках?

Чи я зарано вийшов/ла із стосунків, бо боявся/лася зблизитися?

Чи я залишався/лася у відносинах занадто довго, сподіваючись, що все зміниться?

Чи я втратив/ла себе у цих стосунках?

Я зробив/ла все, що міг?

Що я можу зробити по-іншому наступного разу, щоб зробити все кращим?

Відповідаючи на ці запитання, ви можете допомогти собі визначити, що потрібно змінити, тому будьте чесними.

Відпустіть минуле

Після того, як ви закінчили стосунки, ви повинні відпустити свого колишнього партнера. Адже ви не зможете рухатися вперед, якщо все ще застрягли в минулому. І це стосується всього, а не лише стосунків.

"У нас є певне місце для речей у нашому житті та нашому серці – тримання за минуле займає стільки місця, що заважає вам створити краще майбутнє", – каже експертка Крістін Карлсон. Візьміть життєві уроки, які ви отримали, а решту залиште позаду. Зосередьтеся на тому, що ви хочете в майбутньому.

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Вирішіть всі питання і проблеми

Обов’язково працюйте над невирішеними проблемами і вирішуйте їх. Якщо ви цього не зробите, то цей «багаж» ви будете носити з собою завжди. Адже це лише ускладнює вам справи, тому зробіть собі послугу і попрацюйте над цим зараз, доки ви не почали нові стосунки.

Зосередьтеся на тому, що ви можете зробити, щоб бути кращим. Подумайте про всі прекрасні речі, які ви зможете зробити краще наступного разу. Захоплюйтеся людиною, з якою ви будете в наступних стосунках. Ви можете мати кращі стосунки, і все починається з вас.

Зосередьтеся на тому, що ви хочете залучити

Якщо ви хочете залучити стабільність у партнера, починайте створювати більше стабільності у власному житті. Якщо ви хочете залучити пристрасть, додайте більше пристрасті у своє життя.