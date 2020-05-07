Як підготуватися до спільного життя з другою половинкою: 6 головних порад

Часто спільне життя пари – це довгоочікуваний та хвилюючий момент. Проте, починаючи жити разом слід пам’ятати, що ейфорію рано чи пізно змінять звичні будні, а разом з цим зміняться побут, сексуальні стосунки і соціальні зобов’язання. Тому до цього, безперечно, варто підготуватися заздалегідь, аби уникнути непорозумінь з партнером.

Ми використали поради видання ELLE, які допоможуть підготуватися до початку спільного життя з коханою людиною.

Цікаво! Чому пара повинна жити разом до весілля: 5 важливих аргументів

Звичайно, початок спільного життя – це завжди радісна подія, проте важливо бути готовим до різних форс-мажорів і несподіваних ситуацій.

Оберіть ідеальну квартиру

Якщо пара вирішила почати спільне життя, то варто вибрати для себе житло, яке сподобається обом. Хоча, це може бути квартира, де до того жив хлопець чи дівчина.

Підходити до вибору квартири чи будинку треба відповідально. По-перше, відразу подумайте про те, як будете добиратися до своєї нинішньої роботи чи майбутнього офісу, де ви мрієте працювати незабаром.



Пара з'їхалася на квартиру / Фото Howto

По-друге, грамотно підійдіть до вибору житлоплощі: навіть однокімнатні квартири цілком можуть підійти для життя удвох, просто треба відразу розрахувати, чи зможе кожен з вас мати власний простір, бо без такого поділу спільне життя легко перетвориться в пекло.

Наприклад, домовтеся, що на кухні з ноутбуком працюватиме ваш обранець, а в кімнаті – ви або навпаки. Також домовтеся про використання полиць, вішалок та іншого "спільного майна": нехай у кожного буде своя територія. Крім того, важливо, щоб при переїзді у кожного з партнерів вже був деякий мінімум необхідних речей.

Розділіть обов’язки

На щастя, часи, коли домашніми справами займалася лише жінка, пройшли, однак це не вирішило всіх проблем. Приготування їжі, прибирання квартири, похід за продуктами, оплата рахунків, вирішення побутових питань – це просто неможливо робити самому. Тому варто розділити обов'язки.

До теми! Що має знати пара, яка починає жити разом: поради

Наприклад, поки хтось готує, інший може прибрати в домі чи сходити за продуктами. Так, у кожного з партнерів звільниться час для виконання якоїсь роботи.

Розподіляйте свій час

До всього треба підходити об'єктивно, і до часу теж. Якщо ви розумієте, що не встигаєте робити щотижневе прибирання чи приготувати їжу, не варто надриватися. Краще домовтеся з партнером, що ви разом прибирати за визначеним графіком та, скажімо, кілька разів на тиждень вечеряєте поза домом або замовляєте їжу в квартиру.

Обговоріть власні кордони

У всіх людей існують різні уявлення про особистий комфорт: комусь приємно ходити вдома без одягу, а хтось не може вмитися при сторонньому, навіть якщо мова йде про кохану людину. Все це з'ясується тільки в процесі спільного життя.



Зважайте на особисті кордони один одного / Фото paxtv

Але головне тут – не панікувати, не обурюватися і не створювати зайвих проблем. Це той випадок, коли з партнером треба обговорювати конкретну ситуацію і знайти компроміс. До слова, це є і хорошою перевіркою відносин: якщо в якийсь момент ви розумієте, що ваш обранець не бажає чимось жертвувати заради вашого комфорту, це вагомий привід задуматися про майбутнє.

Визначте мету спільного життя

Тільки провівши якийсь час разом, живучи в одній квартирі, ви точно зрозумієте, чи підходить вам ваш партнер чи ні. Дізнаючись сильні і слабкі сторони свого обранця, бачачи його в різних життєвих ситуаціях, рано чи пізно ви внутрішньо точно визначте, чи підходить він/вона вам чи ні.

Читайте також! Помилки чоловіків та жінок у стосунках: як їх уникнути

Після того, як це станеться, можна задати собі і інше питання: а чого я хочу від цієї людини? Короткого спільного життя, міцної сім'ї, творчого тандему або чогось іншого? Відповідь може бути будь-якою, головне – її прийняти, щоб у вчинках була усвідомленість, інакше потім можете пошкодувати про марно витрачений час.

Примітка! Якщо ваш партнер не відповідає вашим же очікуванням, не варто впадати у відчай, головне – працювати над собою і не відступати при перших негараздах. Тоді, напевно, історія закінчиться щасливим кінцем.