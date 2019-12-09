Як підвищити самооцінку дитини та її впевненість у собі
Безперечно самооцінка відіграє велику роль у розвитку дитини. Діти з високою самооцінкою легко і впевнено знаходять для себе нові заняття і пишаються своїми досягненнями, а згодом, як правило, стають більш успішними в житті. Натомість низька самооцінка може нашкодити дитині в дорослому житті.
Діти інколи занадто чутливі і гостро реагують на несприйняття їх дій однолітками. Тому важливе значення в таких випадках має те, як до них ставляться батьки і яка атмосфера панує вдома. До того ж, батьки повинні розвинути в дитині здорову самооцінку і впевненість у собі, повідомляє видання Childdevelop.
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Здорова самооцінка дитини є таким собі буфером, який дозволяє дитині долати негативне ставлення до неї однолітків. Тому нижче наведено кілька порад, які допоможуть вашій дитині відчувати себе добре вдома.
- Проявляйте безумовну любов до вашої дитини
Ваша малеча повинна постійно знати те, що незалежно від того, домагається вона успіху чи зазнає невдачі, батьки її люблять, підтримують і завжди залишатимуться поруч з нею.
- Допоможіть дитині поставити досяжні цілі
Це може принести більшу користь для підвищення її самооцінки, ніж для досягнення життєвого успіху. Розпочати варто з цілей, які дуже легко досягти: дозвольте дитині відчути смак успіху і впевненість у собі. Ці відчуття допоможуть їй у майбутньому. Наприклад, такою маленькою метою може бути прибирання в кімнаті дитини.
Допоможіть дитині досягнути цілі / Фото "Міні-Рівне"
- Заохочуйте в дитині наполегливість
Розввайте у своїй дитині завзятість, адже так ви допоможете їй досягти багато чого в житті. До прикладу, ви можете хвалити дитину, коли вона намагається впоратися з важким завданням і не здається. Або покажіть їй хороший приклад, що означає не здаватися перед лицем труднощів.
- Давайте дитині вибір
Адже важко бути впевненим у собі, якщо не можеш контролювати своє власне життя. Ви повинні давати своїй дитині вибір навіть в простих ситуаціях. Наприклад, ви можете запитати у неї, яку з двох страв на вибір приготувати на вечерю або що вона хоче одягти до школи тощо.
- Не змушуйте дитину бути ідеальною
Адже спроби бути ідеальним – це гра, де немає переможців. Коли дитина зрозуміє, що ідеальним бути просто неможливо, її самооцінка постраждає. Краще покажіть дитині, що ви цінуєте її досягнення і зусилля, які вона докладає.
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- Уникайте надмірної похвали
Діти помічають награну похвалу, і це може підірвати впевненість дитини в собі. Тому хваліть дитину тільки тоді, коли на це є реальна причина.
- Дозвольте дитині чути, як ви хвалите її в присутності інших людей
Такі речі завжди дуже сильно підвищують самооцінку дитини і впевненість у собі.
Отож, запам'ятайте – те, як ми поводимося з нашими дітьми вдома, може сильно вплинути на їх майбутнє. Навчіть свою дитину любити себе і вірити в свої сили і це принесе їй користь на все життя.