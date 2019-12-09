Як підвищити самооцінку дитини та її впевненість у собі

Безперечно самооцінка відіграє велику роль у розвитку дитини. Діти з високою самооцінкою легко і впевнено знаходять для себе нові заняття і пишаються своїми досягненнями, а згодом, як правило, стають більш успішними в житті. Натомість низька самооцінка може нашкодити дитині в дорослому житті.

Діти інколи занадто чутливі і гостро реагують на несприйняття їх дій однолітками. Тому важливе значення в таких випадках має те, як до них ставляться батьки і яка атмосфера панує вдома. До того ж, батьки повинні розвинути в дитині здорову самооцінку і впевненість у собі, повідомляє видання Childdevelop.

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Здорова самооцінка дитини є таким собі буфером, який дозволяє дитині долати негативне ставлення до неї однолітків. Тому нижче наведено кілька порад, які допоможуть вашій дитині відчувати себе добре вдома.

Проявляйте безумовну любов до вашої дитини

Ваша малеча повинна постійно знати те, що незалежно від того, домагається вона успіху чи зазнає невдачі, батьки її люблять, підтримують і завжди залишатимуться поруч з нею.

Допоможіть дитині поставити досяжні цілі

Це може принести більшу користь для підвищення її самооцінки, ніж для досягнення життєвого успіху. Розпочати варто з цілей, які дуже легко досягти: дозвольте дитині відчути смак успіху і впевненість у собі. Ці відчуття допоможуть їй у майбутньому. Наприклад, такою маленькою метою може бути прибирання в кімнаті дитини.



Допоможіть дитині досягнути цілі / Фото "Міні-Рівне"

Заохочуйте в дитині наполегливість

Розввайте у своїй дитині завзятість, адже так ви допоможете їй досягти багато чого в житті. До прикладу, ви можете хвалити дитину, коли вона намагається впоратися з важким завданням і не здається. Або покажіть їй хороший приклад, що означає не здаватися перед лицем труднощів.

Давайте дитині вибір

Адже важко бути впевненим у собі, якщо не можеш контролювати своє власне життя. Ви повинні давати своїй дитині вибір навіть в простих ситуаціях. Наприклад, ви можете запитати у неї, яку з двох страв на вибір приготувати на вечерю або що вона хоче одягти до школи тощо.

Не змушуйте дитину бути ідеальною

Адже спроби бути ідеальним – це гра, де немає переможців. Коли дитина зрозуміє, що ідеальним бути просто неможливо, її самооцінка постраждає. Краще покажіть дитині, що ви цінуєте її досягнення і зусилля, які вона докладає.

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Уникайте надмірної похвали

Діти помічають награну похвалу, і це може підірвати впевненість дитини в собі. Тому хваліть дитину тільки тоді, коли на це є реальна причина.

Дозвольте дитині чути, як ви хвалите її в присутності інших людей

Такі речі завжди дуже сильно підвищують самооцінку дитини і впевненість у собі.

Отож, запам'ятайте – те, як ми поводимося з нашими дітьми вдома, може сильно вплинути на їх майбутнє. Навчіть свою дитину любити себе і вірити в свої сили і це принесе їй користь на все життя.