Як піклуватися про психічне здоров'я своїх дітей під час пандемії COVID-19

У розпал пандемії COVID-19 батьки часто ставлять питання, як період ізоляції та невизначеності вплине на їхніх дітей. На щастя, існує багато способів, як дорослі можуть полегшити емоційний удар такого непростого досвіду на дітей.

"У періоди невизначеності та змін наші діти найбільше потребують від батьків відчувати себе безпечно, кохано і захищено", – каже психологиня Женевієва фон Лоб виданню HuffPost.

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Тому експерти поділилися способами, як батьки можуть допомогти дітям впоратися із самоізоляцією. Зокрема, ці кілька способів забезпечать малечі відчуття комфорту, безпеки, захисту та підтримки.

Як піклуватися про психічне здоров'я дітей під час карантину

Встановіть графік

Психологи запевняють, що послідовність та режим дня є дуже заспокійливим засобом в часи невизначеності та стресу. Тому встановіть графік, який працює для вас та вашої родини, забезпечуючи регулярне харчування та режим сну.

Розділіть справи та заходи на 60- або 90-хвилинні шматки для дітей. Можете навіть встановити таймер, щоб вони могли точно знати, коли все почнеться та закінчиться. Під час перерви постарайтеся влаштувати заняття, які їм подобаються.



Підтримуйте один одного та допомагайте / Фото Unsplash

І залучайте дітей до процесу планування, це може допомогти зменшити шок та дати їм відчуття контролю. "А навчання життєвим навичкам, прогулянки в саду або випікання улюблених смаколиків можуть створити хороші спогади в цей час", – додає Женевієва фон Лоб.

Заохочуйте віртуальне спілкування

"Люди відчувають себе краще, коли вони пов'язані з іншими. Важливим є продовження спілкування дітей з друзями через Skype, FaceTime тощо під час карантину. Навіть текстові повідомлення, розмови по елевону чи навіть старомодні листи підтримуватимуть зв’язок – відповіла психологиня Робін Гурвіч.

Тому батьки можуть запланувати віртуальні сеанси спілкування для своїх дітей та їхніх друзів чи родичів і зробити ці соціальні зв’язки частиною їх щоденної процедури. Такий контакт з близькими людьми може стати позитивним результатом під час ізоляції.

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Підтвердьте свої почуття

Батьки повинні знаходити час для своїх дітей, щоб запитати, як вони почуваються в цей невизначений час. “Плануйте кожен день, коли всі члени сім'ї можуть поговорити про свої почуття. Створіть невимушену атмосферу та відповідайте на їхні запитання, - сказав експерт Крейг Книппенберг.

Так, сім'ї можуть висловити почуття та спонукати одне до одного розкритися, тому що приховування емоцій часто все погіршує. Будьте обережні, щоб не ігнорувати будь-які почуття чи проблеми, навіть якщо це вимагає більше терпіння та уваги. Дітям потрібно давати інформацію.

Виділіть час для фізичних навантажень

Батьки також повинні зробити фізичні навантаження частиною дня своїх дітей. Спорт чудово підходить для психічного здоров’я і дозволяє якісно провести час у сім'ї.



Мотивуйте дітей займатися спортом / Фото bgtrk

"Використовуйте будь-який час, який ви маєте для великої активності. За допомогою вправ чи ігор діти зможуть випустити пар. Дітям, особливо підліткам, також важливо регулярно робити перерви, щоб виходити на свіже повітря та займатися там фізичними вправами", – вважає психотерапевт Ноель Макдермотт .

Подбайте про власне психічне здоров'я

"Діти – це губки, і вони можуть відчути ваш настрій та переносити його на себе. Тож, якщо з вами все не в порядку, у ваших дітей менше шансів теж залишатися в порядку. Один з найкращих способів, як можна допомогти дітям, – це допомогти собі. Знайдіть час, щоб обдумати свої почуття, поговоріть з іншими та отримайте підтримку", – сказала експертка Наташа Даніелс.

Адже емоції заразні, і дітям не потрібно боятися батьків. Дорослі повинні робити все, що підходить для їх психічного здоров’я. Задоволення власних потреб дозволяє підтримувати дітей.

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Будьте поруч

"Бути присутніми та доступним для своїх дітей в будь-який час, коли їм це потрібно - це найкращий спосіб підтримати та допомогти їм в цей стресовий період", – сказав психолог.

Навіть якщо ви зайняті роботою чи іншими завданнями протягом більшої частини дня, ви можете знайти час, щоб дати дітям увагу. Діти повинні знати, що ви поруч і любите їх, і що вони з вами в безпеці.

Поділитися механізмами подолання тривоги

Батьки можуть заохочувати своїх дітей звертатися до улюбленого способу подолання тривоги та обмінюватися власними ідеями. До прикладу, прочитайте їхню улюблену книгу, послухайте заспокійливу музику, намалюйте малюнки тощо.

Психологи рекомендують зробити заспокійливий куточок – заспокійливе місце у вашому будинку чи квартирі, куди діти можуть ходити, коли відчувають себе в тривозі чи напруженими.



Зацікавте малечу творчістю на час карантину / Фото Pinterest

"Коли дитина засмучена, замість того, щоб відправитися у свою кімнату, вона може скористатися таким куточком, щоб відпочити і знайти спокій", – сказав Даніельс.

Зробіть перерву

"Не піддавайте себе сильному стресу, намагаючись бути ідеальним батьком на цей час. Вам просто потрібно залишатися добрим, – кажеть експерти.

Завдяки соціальним мережам багато батьків відчувають тис, що повинні створити ідеальний графік навчання вдома, розважати своїх дітей у будь-який час, готувати їжу, планувати проєкти тощо. Але нормально визнати, що ви не вчитель і не шеф-кухар, і справи і маєте право на відпочинок.

Психолог Макдермотт рекомендує брати час сім’єю, щоб просто сидіти поруч та проводити час разом, без встановленого плану чи діяльності. "Спробуйте уповільнити темп, взяти паузу. Не перегрівайте ситуацію, в якій ви знаходитесь, та відпустіть все, що ви не можете контролювати", – додав він.