Як побудувати міцний шлюб на довгі роки: поради експерта

Ваше весілля – це не просто церемонія. Адже всі пари витрачають безліч часу на планування весілля, аби створити ідеальне свято та продумати все до дрібниць. Але чи задумувалися ви думали про те, яким буде ваш шлюб після весілля?

Справжній сенс шлюбу починається лише під час святкування шлюбу, – вважає експертка зі стосунків Стефанія Макадан, пише Yourtango.

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За її словами, захоплення у виборі весільного плаття, торта, першого танцю молодят тощо – це все необхідне для того, щоб день пари був ідеальним. Але, окрім того, саме планування весілля може допомогти вам бути разом наступні п’ять, десять, двадцять чи навіть п’ятдесят років.

Нижче наведено 5 порад, які допоможуть переконатися, що ваше весілля – це лише початок міцного шлюбу, наповненого любов’ю.

Як побудувати міцний шлюб під час планування весілля

Підготуйтеся до змін

Той, ким ви є сьогодні – це не зовсім та людина, якою ви будете все подальше життя. Те ж саме стосується і вашого партнера. Бо життя – це низка викликів, радощів, печалей та подій. Для того, щоб пройти життя, вам потрібно адаптуватися, зокрема розвиватися і змінюватися.

Так, іноді подружжя може відчувати загрозу у відносинах через це, тому переконайтеся, що ви готові змінюватися, коли обидва "ростете".



Приймайте зміни коханої людини

Розумійте, що у ваших стосунках будуть злети і падіння

У вашому шлюбі будуть прекрасні моменти, як дуже важкі часи. Під час спільного життя у обох партнерів буде виникати багато почуттів – наприклад, гнів, страх, хвилювання та смуток, що часто призводить до конфлікту та стресу.

Тому будьте голові до злет і падінь, йдіть "за хвилею кохання". Це означає, що ви повинні приймати та рухатися із життєвими напруженнями, вміло орієнтуючись у "морі емоцій" та приділяючи пильну увагу тому, що відбувається в даний момент. Але неприємності збільшуватимуться, коли ви будете заперечувати думку партнера, судитимете його, сваритиметеся тощо.

Зверніть увагу на межі

Ваші стосунки важливі, але ваше життя як особистості також важливе. Найчастішою помилкою, яку роблять всі пари, є "стати одним цілим" та втратити зв’язок із власними бажаннями, потребами, сподіваннями та мріями.

Здоровий баланс між спільними інтересами та індивідуальними інтересами підтримуватимете стосунки свіжими та цікавими надовго. А надмірно злившись між собою, ви створите задушливе середовище, яке може "стискати" партнера чи вас.

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Говоріть про секс

Секс – це дуже важлива частина шлюбу і часто хороший показник здоров’я відносин. Тож, ви будете відчувати максимуми і мінімуми сексуального життя, коли зможете відкрито та комфортно говорити про секс і розуміти його важливість у шлюбі.

Працюйте над відкритим спілкуванням

Шлюби часто стикаються з неприємностями, коли один або обидва партнери починають нервувати чи висловлювати страх перед реакцією оточуючих (типу, а що подумають інші). Це призведе до зменшення спілкування, а потім до гніву через те, що ви не почуватимете себе почутим чи зрозумілим.

Тому приділяйте увагу тому, як ви реагуєте, коли ваш коханий/кохана ділиться думками та почуттями – це важливий крок у підтримці відкритої комунікації, і це робитиме ваш зв’язок міцнішим.