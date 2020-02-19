Як побудувати щасливі довготривалі стосунки: сімейна пара поділилася цікавою інструкцією

Всі подружжя мріють щасливо жити у мирі та злагоді зі своєю другою половинкою, проте, на жаль, не у всіх це виходить. Тому одна сімейна пара із США, яка вже 17 років живе у шлюбі, розповіла, що для гармонії їм вистачає дев'яти простих правил, які допоможуть зберегти відносини.

Підприємці Ліза і Том Билье з Каліфорнії поділилися власними життєвими уроками, які вони усвідомили зі свого шлюбу. Так, за словами пари, лише кілька простих пунктів допомагають їм зберігати відносини щасливими вже протягом 17 років.

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Ліза і Тому мають спільний бізнес з виробництва протеїнових батончиків, тому наголошують, що до побудови сім'ї підходять так само серйозно, як і до роботи.

Том зізнався, що його шлюб з Лізою – це його головний пріоритет, тому що ніщо ніколи не давало чоловікові більшої радості. "Всі гроші у світі не можуть навіть наблизитися до того, що хтось допомагає вам стати краще. Моя дружина підтримує мене абсолютно у всьому. Разом ми розробили безліч правил, уроків, порад і хитрощів, щоб зробити ваш шлюб найкращим у вашому житті", – каже Том.

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Свій список вони назвали просто: "Дев'ять уроків, які ми винесли з 17 років шлюбу"

Часто займатися любов'ю.

Багато спілкуватися.

Підтримувати один одного.

Бути чесним, особливо коли складно.

Бути хорошим лідером і хорошим супутником.

Швидко прощати помилки.

Допомагати один одному в особистісному зростанні.

Бажати перемоги своєму партнеру.

Вважати свій шлюб головним пріоритетом.

У відносинах подружжя дотримується дев'яти правил, які, за їхніми словами, стали ключем до їхнього щасливого шлюбу. Том опублікував фотографію зі списком на своїй сторінці в інстаграм. "На дошці ми написали дев'ять з них. Деякі поради просто "вбивчі", – підписав чоловік.

Ліза додала лише те, що четвертий пункт – бути чесним – найважливіший. Окрім того, жінка поділилася історією про одне побачення з Томом, під час якого і виявила, наскільки важлива чесність у відносинах.

Ліза зізналася, що прийшла на зустріч у новому топі та чекала від хлопця компліментів, але він промовчав.

"Я запитала: "Що ти думаєш про мій новий топ". Він оглянув мене і сказав: "Нормальний". Тоді я образилася, і він це помітив, але пояснив, що не хоче брехати, навіть якщо мені від цього стане легше. Зараз мені важливіше, що вранці, коли я без макіяжу, він робить мені компліменти. Він хотів, щоб я усвідомлювала, що йому можна вірити", – підсумувала Ліза.