Як побудувати здорові стосунки у парі

Пам'ятайте, що всі стосунки можуть бути здоровими – заснованими на довірі й повазі, або нездоровими, коли людям стає некомфортно разом. Тому якщо ви хочете бути щасливими у парі, прагніть до здорових і комфортних стосунків.

Психологиня Тася Осадча розповіла про те, як люди будують стосунки та поділилася складовими здорових відносин у парі, передає видання Inspired.

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Як виховання впливає на створення стосунків у майбутньому? За словами психологині, перші стосунки, за якими людина спостерігає й у яких бере участь, – це її стосунки з батьками й батьків між собою. Зв’язок дитини з рідними закладає основу того, як людина будуватиме стосунки в дорослому житті.

"Щоб не повторювати помилки батьків і не жити за чужими сценаріями варто створювати власні моделі відносин. У здорових стосунках партнери мають схожі моделі або ж можуть спільними зусиллями створити власний сценарій", – відповіла Тася Осадча.

Складові здорових стосунків

Повага до особистих меж партнерів

Люди перебувають у стосунках не лише між собою, але й на роботі, зі своєю сім’єю й друзями. І кожні відносини мають певні обмеження – кордони, які люди вибудовують у процесі стосунків.

"Зокрема, зовнішні кордони окреслюють те, як пара взаємодіє з іншими людьми, а внутрішні кордони описують межі й особисту свободу, які кожен партнер у стосунках", – додала психологиня.

Здорові зовнішні кордони – це збалансована ситуація, коли партнери не повністю відмежовуються від світу й можуть користуватися досвідом і порадами людей зі свого оточення, проте не допускають їхнього надмірного впливу на свої стосунки.

Психологиня наголошує, що навіть у найбільш довірливих і близьких стосунках кожен повинен мати власні кордони – час і місце виключно для себе й власних бажань. Запам'ятайте, що для здорових стосунків характерна повага обох партнерів до часу й особистих інтересів одне одного.

Висловлювання почуттів

Люди у всіх стосунках переживають як хороші, так і негативні почуття. Тому важливим критерієм є можливість говорити не лише про позитивні, але й про свої негативні почуття та висловлювати емоції без страху осуду.

Якщо люди можуть говорити про свої почуття й не боятися, що їхні слова не сприймуть гідно або що після такої розмови стосунки будуть зруйновані, – то це ознака здорових стосунків.

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Безумовна любов

Безумовна любов – це любов без умов, коли людину люблять просто тому, що вона є. У здорових стосунках партнери не переживають, що їх перестануть любити, якщо вони відкриють себе одне одному.

Любити людину за щось у дорослому віці – це нормально. Ще одне базове почуття, яке партнери проявляють одне до одного в здорових стосунках – це безумовна повага.

Вирішення конфліктів

Конфлікти виникають у всіх стосунках, але саме в здорових партнери їх вирішують, не мовчать про це.

"Часто компроміс вважають хорошою тактикою, проте це не зовсім так. У разі знаходження компромісу кожна сторона конфлікту поступається частиною власних інтересів, а тому всі залишаються трохи незадоволеними", – відповіла Тася Осадча.

За її словами, у здорових стосунках знаходять третій варіант вирішення проблеми, який максимально задовольнить обидві сторони. Адже щасливі пари прагнуть до максимального задоволення потреб обох партнерів, навіть під час конфлікту.

Чи можна "вилікувати" нездорові стосунки

Багато людей наразі перебувають у нездорових стосунках, утім за бажання обох сторін їх можна «вилікувати». Щоб почати перетворювати стосунки на здорові, варто зробити кілька кроків.

Крок 1: Зупинитися

Якщо одному з партнерів дискомфортно в певній сфері стосунків, то необхідно зупинитися й поговорити про це.

Крок 2: Визнати

Визнати варто існування конкретних проблем, які псують їх. Для багатьох пар цей крок є вирішальним, адже визнати існування проблеми часто важче, ніж її вирішити. До того ж, для побудови здорових стосунків важливе визнання проблеми обома партнерами.

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Крок 3: Вирішити

Партнерам варто сісти разом й обговорити те, як вони бачать проблему та які шляхи вирішення для них існують. Коли партнери не можуть упоратися з цією задачею самостійно, то варто звернутися до психолога. Ви маєте вирішити, що робити: рухатися далі разом і створювати здорові стосунки або ж просто завершити їх.