Як почати нові стосунки після розлучення: поради психолога

Після стресу від розлучення може бути важко від одних лише думок про нові стосунки. У кожного є своя часова шкала, коли людина захоче знову "поринути" у світ кохання. Проте важливо змиритися з закінченням одних відносин та зрозуміти помилки, щоб не допускати їх в наступних стосунках.

"Людина після розлучення часто задається питанням "Чи зможу я полюбити когось так само сильно"? Відповідь однозначна – так", – наголошує психолог Роман Котик у коментарях "Сім'ї 24".

Цікаво! 10 неприємних звичок партнерів, які псують стосунки

Поради для людей переживають розлучення

Для початку потрібно налаштувати свій емоційний стан

"Якщо у вас понад 3 дні не проходять такі симптоми, як апатія, плач, відсутність апетиту, панічні атаки, ви відчуваєте провину, у вас зашкалює частота серцевих скорочень – то краще одразу пошукати психолога. Не чекайте і не затягуйте, це серйозно погіршить ситуацію", – каже Роман Котик.

Потім – викинути речі, що нагадують про відносини

Психолог запевняє, що вам потрібно прибрати на період відновлення всі предмети, які нагадують прон колишні відносини: подарунки від нього\неї, речі, фотографії та найголовніше не заходити в соціальні мережі на його\її сторінку.

Як поводити себе з людиною, яка розлучилася? Роман Котик наголошує, що людина, яка страждає, точно буде мати емоції горя або апатії. "Рідним або близьким друзям, що знаходяться поруч з такою людиною, важливо не говорити слів "Не плач, у тебе все буде добре", "Знайдеш ще свою любов", "Він\вона тебе не варті". Адже в момент душевного болю ви не отримаєте згоди з цими словами, навіть якщо вони логічні", – запевняє він.

За словами психолога, найкраще, що ви можете зробити, – це підійти, обійняти і просто мовчати? без розрад і повчань, просто поспілкуйтеся невербально – своїми обіймами.

Як почати нові стосунки після розлучення

Психолог Роман Котик заявив, що варто зосередитися на себе на деякий час. А вже розібравшись в собі, можна буде вже через пів року будувати нові повноцінні відносини. Без образ на минуле і з поглядом у майбутнє.

Як додала психологиня Наталія Братасюк, для початку важливо пережити стару історію і займатися своїм життям. Цікаво, що практика свідчить, що чоловіки після розлучення швидше, аніж жінки, знаходять пару.

Це пов'язано з тим, що чоловіки дивляться в порожній холодильник, неприбрану домівку тощо і вони розуміють, що їм потрібно швидко вирішити ці питання. Натомість, жінки починають займатися собою – йога, музика, мови, професійний розвиток тощо. Тож, щоб знайти собі пару жінкам важливо визначатися, а що є пріоритетним,

– додала психологиня.

Дочекайтеся остаточного розлучення

Навіть якщо ви знаєте, що ваш шлюб справді закінчився, вам все одно потрібно приділити час собі. "Немає жодного часового періоду, коли можна починати нові стосунки, але психологиня Крістіна Джонс рекомендує почекати близько року. Адже розлучення емоційно втомлює, передає видання Good House.

Запитайте себе, чи ви готові до нових стосунків

Якщо ви постійно питаєте себе "чому ваші стосунки закінчилися", відчуваєте біль, гнів чи самотність, то, можливо, варто зачекати та «вилікуватися», перш ніж піти на побачення", – наголошують експерти зі стосунків.

Коли ви зрозумієте, що готові до нових стосунків та захочете знову відчути всі емоції, пов'язані з побаченнями, то це хороший знак і це означає, що ви готові до нових стосунків.

Установіть розумні очікування

Вам не потрібно йти на побачення і одразу припускати, що ви одружитеся з цією людиною. "Натомість ви можете розглядати це як досвід, щоб дізнатися більше про себе та нове життя, яке ви створюєте, рухаючись вперед", – сказав Емі Моріс.

Цілком можливо, що ваші перші відносини після розлучення можуть бути недовготривалі, але є багато питань, які підуть разом з цим. "Я вважаю помилкою, яку багато людей роблять у цих після розлучення відносинах, думаючи, що у нових відносин не буде проблем. Ще одна велика помилка –порівнювати нову людину зі своїм колишнім/колишньою" – додає Джонс.

Будьте чесними щодо свого минулого

Не вводьте в оману про себе, своє життя чи інтереси нову людину. Адже зрештою правда з’ясується. Але ще важливіше знайти того, хто поділятиме ваші цінності, і кому ви сподобається за те, ким ви є.

Цікаво! 8 нових кумедних термінів про стосунки у 2020 році, які ви точно маєте знати

Не поспішайте

Не потрібно одразу "занурюватися" один в один. "Багато розмовляйте по телефону та ходіть на різні побачення. Тобто майте можливість поговорити та познайомитися, побачити людину в різних умовах, познайомтеся з друзями", – вважає психологиня.

Знайте свої пріоритети

З’ясуйте, що ви шукаєте у партнері. Які ваші пріоритери? Що ви найбільше цінуєте? Це врятує вас від того, щоб ви не втрачати час на когось, хто в майбутньому не буде хорошим партнером для вас.

Не поспішайте представляти нового партнера вашій сім'ї

До того ж, наявність дітей ускладнює побачення. Як і у всьому іншому, на це знадобиться час.

"Витратьте щонайменше 6 місяців на знайомство з кимось, перш ніж познайомити їх зі своїми дітьми чи родичами. Якщо ви представите когось занадто рано, то це може викликати заплутаність і тривогу. Переконайтесь, що ви добре знаєте свого нового партнера і дайте йому можливість довести, що він/вона з вами на довгий час", – каже психолог Морін.

Читайте також! Як побудувати здорові стосунки у парі

Перш за все, довіряйте собі

Якщо у вас є погані почуття щодо когось, рухайтеся далі. Пам'ятайте, побачення – це "інтерв'ю". Не бійтеся закінчувати побачення або припиняти розмову з кимось, якщо відчуваєте" тривожний сигнал". Остерігайтеся людини, яка у всьому звинувачує свого колишнього/колишню.