Як показати дитині свою любов: 15 легких способів

Кожен батько безмежно любить свої дитину, проте не всі щодня показують це. Ми вирішили нагадати, як можна продемонструвати дітям любов, навіть не говорячи вголос слова "Я тебе люблю".

Все, що потрібно батькам – це бути впевненими, що їхня малеча в безпеці і почуває себе люблячою, пише видання Coma.

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Кожна людина може показати любов у вчинках, при цьому у щоденних, простих і легко здійснених.

15 способів показати своїм дітям, що ви їх любите

Дивіться їм в очі

Коли вони хочуть поговорити з вами, не займатеся якимись власними справами, а краще сфокусуйте всю увагу на них. Присядьте, щоб опинитися з ними на одному рівні і дивіться їм в очі. Так діти будуть розуміти, що їх дійсно чують.

Використовуйте дотики

Без цього ніяк, якщо ви хочете показати їм любов. Обійміть малечу, дайте п’ять, візьміть за руку, сядьте поруч чи приляжте з ними. Тобто, будьте поруч. Дозвольте їм поділитися своєю любов’ю з вами.

Проводьте хоча б кілька хвилин наодинці

Час, який ви проводите всією родиною разом, – це чудово, але іноді потрібно знаходити хоч кілька хвилин тільки для однієї дитини. Неважливо, якими вони будуть – просто обійнятися, поговорити, зробити щось разом – головне, наодинці з мамою чи татом.



Проведіть час з дитиною наодинці / Фото Unsplash

Робіть компліменти

Хваліть дітей за будь-яку добре виконану роботу і за докладені зусилля. Говоріть, які вони класні, та даруйте компліменти протягом всього дня. Це буде сприяти тому, щоб вони виростуть впевненими в собі.

Окрім того, навчіть їх любити себе. Адже фундамент здорової самооцінки закладається саме вдома.

Дякуйте їм

Скажіть "дякую" за слухняність, за виконану справу, за вибачення тощо. Кажіть "дякую" просто за те, що ваша дитина така чудова. Подаруйте їй це приголомшливе відчуття значущості.

Читайте разом книги

Але обов'язково дозвольте дитині самій обрати книгу. Прочитайте її, а потім обговоріть все разом. Запитайте, хто з персонажів їм сподобався, що запам’яталося найбільше. Поділіться тим, що зачепило і вас та саме так можна краще пізнати один одного.

Зробіть час перед сном особливим

Перш ніж сказати "на добраніч", згадайте разом минулий день. Запитайте дитину, що їй сподобалося, а що засмутило протягом доби. Поділіться своїми враженнями. Невеликі розмови перед сном дадуть вашим дітям зрозуміти, що ви відкриті для них, і вони завжди можуть поговорити з вами.

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Готуйте разом

Так, це набагато важче і довше, ніж готувати самій, без допомоги маленьких кухарів, але постарайтеся давати їм хоч якесь завдання: помити овочі, перемішати щось в мисці тощо. Малюкам важливо зробити власний внесок в приготування їжі, навіть якщо вам здається, що це дрібниця.

Навчайте

Знайомте дітей з чимось новим для них. Розкажіть про свою роботу. Якщо вони чимось цікавляться, то візьміть книгу з бібліотеки, щоб разом дізнатися про це більше. Поговоріть про різних тварин чи рослин, яких ви бачите під час прогулянки.

Робіть щось незвичайне

Якщо ви зазвичай не дозволяєте дітям забиратися до вас на ліжко, то дозвольте їм зробити це у вихідний день. Або, можливо, ви не даєте їм солодощі після обіду, але по п’ятницях почніть пригощати домашніми корисними цукерками. Придумуйте прості способи здивувати їх.



Часом дозволяйте дитині те, що ви завжди забороняли / Фото Unsplash

Не будьте байдужими

Коли діти говорять про щось важливе (навіть якщо лише для них) або роблять щось значуще, реагуйте з ентузіазмом, а не байдужістю. Не забувайте показувати, як ви раді бачити їх після роботи. Нехай вони відчувають вашу любов.

Грайтеся разом

Веселіться і займайтеся будь-якою творчістю, адже таке проведення часу – відмінний і простий спосіб налагодити контакт один з одним і встановити більш тісний зв’язок.

Попросіть їх розповісти вам казку

Дати дитині можливість самій придумати власну казку. Ви при цьому маєте з безмежною увагою слухати її фантазії – це як виконання її мрій. Вона може говорити все, що захоче, вибирати персонажів, місце дії, костюми, фінал історії. Якщо дитина буде бачити, що ваші очі від її слів "загоряються" – це подарує їй чарівні і неймовірно приємні враження.

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Заохочуйте їх мріяти

Нехай малюки мріють, а ви уважно слухайте. Заохочуйте їх вибирати такий життєвий шлях, щоб йти до своєї мети. Адже одного разу незвичні дитячі бажання зміняться на “вступити до університету” або “написати книгу”. І вони повірять, що зможуть досягти цього, тому що ви завжди заохочували їх мріяти і ставити перед собою цілі.

Створюйте власні традиції

Милі звички, ритуали, що повторюються час від часу, сімейні звичаї – це допоможе вашій дитині відчувати, що її люблять і про неї піклуються. Особливі сімейні традиції створюють спогади, які залишаться з людиною на все життя – вони дорогоцінні і безцінні.