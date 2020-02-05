Як покращити стосунки у парі: важливі поради психологів

Квіти, шоколадні цукерки та подарунки утримували ваші стосунки тільки на початку? А тепер щось змінилося і вас почала "з'їдати" рутина? Якщо ви хочете, щоб ваша любов тривала довго, вам потрібно взяти до уваги кілька деталей та прислухатися до простих порад.

Експерти зі стосунків Сара Калверт та Аннабель Найт поділилися корисними секретами, як покращити ваші стосунки, пише Cosmopolitan.

Цікаво! 8 речей, які роблять усі щасливі пари перед сном

Як покращити ваші стосунки

Спілкуватися, спілкуватися і ще раз спілкуватися

Найголовніше – не залежно від того, що більшість із нас бояться говорити про свої почуття – це спілкування. "Я можу підкреслити важливість хорошого спілкування. Без цього обурення, сварки чи недовіра можуть наростати", – сказала Сара.

За словами експертів, відсутність спілкування може негативно вплинути на ваше сексуальне життя. "Важливо, щоб ви відкрито спілкувалися заради хорошого сексу. Поговоріть про те, що вам найбільше подобається у сексі або що ви хотіли б спробувати", – додала Аннабель.



Підтримуйте свою кохану людину / "Українська правда. Життя"

Дайте своїм відносинам мотивацію

Сара наголошує, що вам потрібно "запитати себе, у якому стані ваші стосунки". Також, важливо регулярно спілкуватися зі своїм партнером і чесно обговорювати, як почувається кожен з вас.

"Вам потрібно знати, в якому напрямку ви хочете, щоб стосунки йшли. Якщо ви намагаєтеся вирішити справи разом, робіть це швидше та одразу, а не чекайте кризи", – додає психологиня.

Аннабель вважає, що потрібно спочатку шукати відповіді у собі і концентруватися на цьому.

Підтримуйте один одного

Якщо ви обидва сперечаєтесь щодо проблеми і нездатні слухати партнера, то це може погіршити стосунки. Сара вважає: "Проблеми стосунків можуть призвести до проблем психічного здоров'я, і ​​навпаки, підтримка щасливих здорових відносин має бути пріоритетом для всіх нас".

Психологині пропонують знайти час, щоб по-справжньому вислухати те, що говорять ваші кохані.

До теми! Поради, які допоможуть зробити ваші стосунки цікавими та захоплюючими

Рухайтеся вперед, а не назад

Чи пам'ятаєте ви дні зі своїм партнером? Сара каже, що не варто їх згадувати, адже "природно, що ви обидва виросли та змінилися за час, коли були разом".

Замість того, щоб нагадувати про той час, за словами психологині, корисніше думати про нові інтереси, якими ви можете насолоджуватися разом.

Різноманітність – це пікантність життя

Не знаєш, як підтримувати відносини в тонусі та гармонії? Без вкладу в сексуальне життя – це буде справді важко. Бо різноманітність в інтимному житті прямо пропорційна гармонії у твоїх стосунках. І якщо ти не хочеш, щоб цей запал вивітрювався, то додайте фантазії у сексі.

Підказка для тих пар, які вважають секс справді важливим: "Якщо секс хороший, то все інше, як правило, стає на свої місця. Тож завжди робіть секс пріоритетним у відносинах".

Поцілунки є ключовими

Аннабель зауважила, що "багато пар недооцінюють важливість поцілунків, що погано, тому що це ідеальний спосіб встановити близькість і, мабуть, найважливіший акт прелюдії".

Як зрозуміти, що ваші стосунки неможливо покращити

Сара запевняє "Якщо ви постійно думаєте, не знаючи, врятувати чи припинити ваші стосунки, то, можливо, буде корисно поговорити з неупередженою третьою стороною – друзями чи кимось з рідні".

Читайте також! Нездорові стосунки вдвічі збільшують ризик депресії та тривожності: дослідження

Але, ви повинні пам’ятати, що іноді стосунки настільки погані, що їх не можуть допомогти навіть психологи. І це нормально. Скільки б ви не хотіли спробувати врятувати токсичні стосунки з кимось, кого ви любите, це не допоможе.

Якщо мінуси відносин переважають за плюси, найкраще для вас – відпустити їх. Психологи радять завжди розмовляти з друзями та родиною щодо своїх проблем або звертатися до експертів.