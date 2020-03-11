Як полюбити себе, будучи у стосунках з партнером: важливі поради

Іноді, аби покращити відносини, потрібно просто почати з себе. Адже любов і повага до партнера неможливі, якщо ти не навчишся проявляти ці почуття до себе.

Видання Lady.Tochka дало поради, як полюбити себе, будучи у відносинах з партнером. Якщо ти впізнаєш себе в деяких з цих пунктів, то вам пора щось змінювати.

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Як полюбити себе, будучи у стосунках

Перестань постійно вибачатися

Є різні варіанти розвитку подій в сварках, зокрема є ситуації, в яких винні обидва, а є ті, в яких винен хтось один. Але не потрібно невинному вибачатися перед коханою людиною.

Спроба згладити настрій партнера черговою порцією з "вибач мене" без приводу говорить лише про невпевненість в собі і відсутності діалогу з партнером. Позбудься цієї звички і почуття скривдженості.

Не наговорюйте на партнера і не критикуйте

Напевно, ви не раз були свідками того, як подруги чи знайомі виставляють своїх хлопців не в найвигіднішому світлі. Проблема таких дівчат в тому, що вони скоріше не поважають себе і свій вибір, а не партнера.

Тому вчіться обговорювати проблеми у парі і самого партнера лише вдвох, а не розповідайте про це всім навколо. Повага до нього відзеркалить твою повагу до себе.



Поважайте себе у стосунках / Фото Unsplash

Не погоджуйся, якщо не згодна

Не погоджуватися добре не тільки тому, що це породжує все нові і нові теми для розмов, а й тому, що ви не переступите межу і продовжите ставитися до себе з любов'ю і повагою. Але не перестарайтеся, інколи можна піти на поступки коханій людині.

Не став себе на другий план

Партнера необхідно поважати, але якщо його бажання у тебе в пріоритеті, а свої ти закидаєш куди подалі – то це погано. У прийнятті найважливіших рішень (зокрема, кар'єрного зростання, спілкування з рідними, будь-яких глобальних змін в житті) – ви все-таки повинні орієнтуватися на себе. Хоча б тому, що стосунки з собою у тебе точно на все життя.